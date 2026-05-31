Casablanca x Ladurée: la nouvelle collab’ de l’été

Quel est le rapport entre la pâtisserie et la mode? jusqu’à présent aucun, si ce n’est dans l’esprit créatif de Charaf Tajer, fondateur de Casablanca, la marque que le monde entier s’arrache. Avec l’arrivée des beaux jours, cette collaboration tombe à point nommé en proposant d’un côté des macarons pamplemousse-menthe et autres douceurs, et de l’autre, une capsule de prêt-à-porter et d’accessoires.

«Ayant grandi à Paris, Ladurée a toujours été pour moi une véritable institution, un lieu iconique associé à tant de souvenirs de fêtes, des gâteaux offerts comme un rituel aux petits déjeuners en famille», a déclaré Charaf Tajer.

Dans le cadre de cette collaboration, celui-ci a habillé les chemises en soie emblématiques de Casablanca d’un paysage pastel peint, représentant un château avec l’inscription «Ladurée» au-dessus de l’entrée, entouré d’un somptueux jardin à la française avec palmiers, courts de tennis et haies reprenant la forme du logo Casablanca.

Lire aussi : Iris Law, fille de l’acteur Jude Law, devient l’égérie du créateur marocain Charaf Tajer

Côté accessoires, casquettes, t-shirts et sacs cabas ornés de lauriers et de pomelos complètent cette collection estivale, tandis que la signature gourmande de Casablanca se décline dans les macarons Ladurée mais aussi la tartelette baklava, la glace et la création Eugénie, un sablé enrobé de chocolat.

Pour le créateur, la synergie est naturelle entre La Durée et Casablanca, deux marques qui partagent selon lui «un souci du détail commun, une palette à la fois classique et colorée, et surtout, une appréciation de la beauté et de la joie».

Pour un macaron orné du logo Casablanca, il faudra compter à partir de 2,90 euros, ou 39 euros pour un coffret cadeau Ladurée x Casablanca en édition limitée comptant une douzaine de macarons. Quant aux pièces de prêt-à-porter, celles-ci seront disponibles à la vente sur le site web de Casablanca et dans les boutiques de la marque à travers le monde et s’illustrent en avant-goût dans une campagne publicitaire incarnée par Charaf Tajer himself, l’ex top Farida Khelfa ou encore la cake designer Sophia Stoltz et les mannequins Asako Sato et Noah Hanes.