La nouvelle collection de Casablanca, la marque du Marocain Charaf Tajer, sublime la Fashion Week de Paris

Lancée en 2018, la marque Casablanca du Marocain Charaf Tajer continue son ascension fulgurante à l’échelle internationale. Lauréate du prix LVMH en 2020, la marque, distribuée dans plus de 300 points de vente à travers le monde, a présenté à Paris sa nouvelle collection «Venus as a Boy» dans le cadre de la Fashion Week.

C’est au Cirque d’hiver, emblème du monde du spectacle, que Charaf Tajer a choisi de dévoiler cette nouvelle collection automne-hiver 2024-2025 inspirée de la Grèce antique et chorégraphiée par Sadeck Berrabah, passé maître dans les chorégraphies synchronisées en groupe.

Inspirée également de la chanson éponyme de Björk qui accompagne en fond sonore le défilé, la collection rend, en parallèle, hommage à une musique dont l’«arrangement symphonique unique de cordes classiques d’une influence presque arabe, combiné avec un motif de batterie d’un rythme distingué des années 1990, et des paroles qui résonnent profondément avec Tajer», explique la marque dans un communiqué.

En réinterprétant l’idée de Vénus, qui serait elle-même une réinvention romaine d’Aphrodite, Charaf Tajer exprime son attachement aux liens qui unissent le passé et le présent, transcendant une simple reproduction du passé pour mieux exprimer une élégance intemporelle.

Au programme de cette collection automne-hiver très attendue, pensée dans «l’interaction entre le passé et le présent», une réinterprétation des pièces antiques iconiques. Du côté du vestiaire masculin, les costumes sont croisés, les blazers drapés dans des dégradés turquoise tandis que les pièces de streetwear, à la coupe typique des années 1960 et qui font la renommée de la marque, sont brodées de lauriers ou de la clé grecque.

Du côté du vestiaire féminin, la jupe portefeuille joue la transparence, la fluidité, et dessine une silhouette contemporaine, aux côtés de costumes croisés et de manteaux longs.

Une collection qui ne déroge pas à la règle de l’équilibre entre chic et sportswear si chère à Charaf Tajer et qui s’impose avec deux collaborations de taille, dont l’une avec l’artiste Jeff Hamilton, qui signe pour Casablanca une veste brodée de motifs grecs et une veste en cuir patchwork. On retrouve aussi sur le podium de ce défilé la marque de sandales Ancient Greek Sandals, avec des spartiates hautes en cuir argenté.

Aux premiers rangs du défilé de la marque plébiscitée par les adeptes du streetwear et qui compte parmi ses fidèles clients A$AP Rocky et Rihanna, de nombreuses célébrités étaient présentes, à l’instar des rappeurs Booba, Koba LaD, Saweetie, la star congolaise Fally Ipupa, le rappeur palestinien Saint Levant ou encore le footballeur marocain Achraf Hakimi.