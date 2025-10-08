Lifestyle

Le franco-marocain Charaf Tajer à la conquête de la Fashion Week de Paris avec une collection célébrant la House Music

Charaf Tajer, créateur franco-marocain, fondateur de la marque de mode Casablanca.

Charaf Tajer, créateur franco-marocain, fondateur de la marque de mode Casablanca.

Pour sa collection printemps-été 2026, «Casablanca» ne défile pas, elle danse. Dans une cathédrale parisienne aux allures de club sacré, la marque fondée par le franco-marocain Charaf Tajer en 2018 signe un hommage vibrant à la House Music, érigée ici en véritable manifeste culturel.

Par La Rédaction
Le 08/10/2025 à 08h59

Exit les lieux attendus de la scène mode! Le 1er octobre, dans le cadre de la fashion week parisienne, «Casablanca» a présenté sa nouvelle collection Printemps-Eté 2026 dans un lieu pour le moins inattendu: la Cathédrale Américaine de Paris, bâtie en 1859.

S’appuyant sur une scénographie à contre-pied, tout à l’image de la marque, la présentation de la collection The Love of House n’a pas manqué de séduire. Sur le catwalk, les silhouettes s’enchaînent au son des morceaux d’un DJ set soigneusement mixé.

Tailleurs déconstruits, mini-jupes aux teintes dégradées, pantalons cargo citron vert, hauts à imprimés léopard, chemises en soie à logo, costumes aux lignes franches et bandeaux brillants… l’ensemble forme une ode textile à la fête, au mouvement et au métissage des styles.

Dans cette vision où l’individu se fond dans le collectif, les inspirations club, festival et sportswear fusionnent. Les pièces évoquent autant les nuits électriques des clubs underground de Chicago que les matinées embrumées des dancefloors en plein air.

Lire aussi : La marque Casablanca, du Marocain Charaf Tajer, collabore avec S.T. Dupont

On y croise des sweats à capuche glissés sous des chemises, des débardeurs multicolores, des vestes façon Coach des années 80, mais aussi des costumes qui se défont en survêtements, ou des mini-jupes cargo qui flirtent avec l’uniforme rave.

Chaque look raconte une histoire, celle de personnages qui peuplent l’univers de Casablanca et représentent autant d’archétypes qui incarnent une identité plurielle, fluide, toujours en mouvement.

À travers cette collection présentée sur la musique de Louis Vega et les voix exaltées d’une chorale de Gospel, «Casablanca» ne se contente pas de revisiter les codes de la House mais les incarne, indéniablement.

Par La Rédaction
Le 08/10/2025 à 08h59
#Casablanca#mode#Charaf Tajer#Fashion week

LEs contenus liés

Lifestyle | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Lifestyle

La marque Casablanca, du Marocain Charaf Tajer, collabore avec S.T. Dupont

Lifestyle | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Lifestyle

La nouvelle collection de Casablanca, la marque du Marocain Charaf Tajer, sublime la Fashion Week de Paris

Lifestyle | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Lifestyle

La marque Casablanca, fondée par le Marocain Charaf Tajer, fait sensation à la Fashion Week de Paris

Lifestyle | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Lifestyle

Casablanca™, la marque ultra-branchée qui cartonne à l’international

Articles les plus lus

1
La mobilité, c’est le premier des droits
2
Mourad Alem succède à Ayoub Azami à la tête de Marjane
3
Sahara: Antonio Guterres plaide pour le maintien de la MINURSO
4
L’affaire des visas étudiants: une nouvelle crise franco-algérienne?
5
Tout savoir sur la convention de partenariat et de coopération signée entre le pôle DGSN-DGST et l’INPPLC
6
Alger et le Polisario, Game over!
7
Première au Maroc: la Fondation Al Mada et l’INPT inaugurent un Master Data & IA en alternance à Rabat
8
Et maintenant
Revues de presse

Voir plus