La marque Casablanca, du Marocain Charaf Tajer, collabore avec S.T. Dupont

Après le prêt-à-porter, la maison de couture Casablanca investit un nouveau domaine en s’associant avec S.T. Dupont, marque française spécialisée, entre autres, dans les accessoires de luxe pour fumeurs.

Briquet, coupe-cigare, cendrier et humidificateur, mais aussi stylo, étui et sacoche composent cette nouvelle collection capsule baptisée «The Art of Sport». En conformité avec l’esthétique de la maison Casablanca, elle reprend les couleurs et les motifs audacieux de la marque spécialisée dans les vêtements de loisirs de luxe inspirés du monde du sport, et notamment du tennis.

Une collection élégante qui s’inscrit dans la lignée des précédentes collaborations de S.T. Dupont avec de grands noms de la mode ou de l’horlogerie, dont Karl Lagerfeld, Saint Laurent ou encore Franck Muller.