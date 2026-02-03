Iris Law, fille de l’acteur Jude Law, devient l’égérie du créateur marocain Charaf Tajer

Iris Law est la nouvelle égérie de la collection Resort 2026 de la marque Casablanca, fondée par Charaf Tajer.

La nouvelle collection Resort 2026 de Casablanca est une ode à Los Angeles, sublimée par une nouvelle muse, Iris Law, fille du célèbre acteur britannique, Jude Law, et mannequin qui a fait ses premiers pas sur le podium de Victoria’s Secret, la marque de lingerie, aux côtés de Bella et Gigi Hadid.

La collection se dévoile dans des images cinématographiques, immortalisées par Corentin Leroux, où Iris Law pose aux côté des mannequins Sara Grace Wallerstedt, Duncan Yair et Camp Schill et incarne la fille de L.A. par excellence, tour à tour allongée sur un canapé, ou mangeant sur le pouce dans la cuisine, avec pour arrière-plan une incroyable vue sur Beverly Hills.

Los Angeles, ville chère à Charaf Tajer qui vient d’y inaugurer sa première boutique américaine sur Santa Monica Boulevard, se dévoile loin des clichés, dans la mythique résidence Sheats-Goldstein, monument de l’architecture signé John Lautner.

Sous une lumière tamisée, les silhouettes preppy se déclinent dans une palette chromatique oscillant entre différents tons de bleu et de vert, de rose et de jaune, et s’associent à des vestes de survêtement, fidèles à l’esprit sportswear et au tayloring classique, véritable signature de la marque Casablanca.