Paul Marciano, fondateur de la marque américaine Guess, évoque avec amour le Maroc, son pays natal

Trois jours de fête, de mode et d’émotion ont récemment réuni plus de huit cents invités venus du monde entier à Marrakech pour célébrer ensemble les 45 ans de la marque de prêt-à-porter américaine, Guess. Défilé sous les étoiles du palais Badii, conférences, dîners palmiers et instants suspendus… l’édition 2025 de One World, One Brand, la grande convention annuelle de Guess, a pris la forme d’un hommage vibrant à ses racines.

Né à Debdou, dans l’est du Maroc, avant de grandir à Marseille puis de s’envoler pour Los Angeles au début des années 1980 avec ses frères, Paul Marciano a bâti en plus de quarante ans un empire mondial sans jamais s’éloigner de son ancrage méditerranéen. Un héritage qu’il revendique et qu’il attribue en grande partie à l’éducation reçue, dans une interview accordée à Madame Figaro.

«Mes frères et moi, nous avons grandi dans une famille qui nous a appris à rester solidement ancrés. Mon père disait: “Ne laisse jamais le succès t’éloigner de la réalité.” C’est ce qui nous a sauvés. Dans ce métier, beaucoup se perdent», confie-t-il. Cette fidélité se retrouve aussi dans sa vision de la maison: «Chez Guess, on parle d’une Guess Family: certaines personnes travaillent avec moi depuis quarante ans. Les modèles aussi. Elles ne restent pas six mois, mais six, huit, dix ou douze ans! Elles font partie de notre histoire».

Alors, pourquoi célébrer cet anniversaire à Marrakech? La réponse est intime, presque instinctive. «Parce que tout a commencé ici. C’est une terre de lumière, de contrastes et d’émotions. Le Maroc m’a appris la beauté du mélange, l’importance de la famille, de la spiritualité, de la couleur», explique Marciano. Lors du défilé au palais Badii, un instant en particulier a cristallisé ce lien profond, se remémore-t-il avec émotion, «quand on a entendu les prières monter des vingt mosquées autour du palais, tout le monde s’est arrêté. C’était un moment suspendu, presque irréel. Ce n’était pas qu’un show, c’était un hommage».

Le chapitre marocain de cette célébration se poursuit aujourd’hui encore dans le désert d’Agafay, au White Camel Resort, entièrement réinventé pendant trois mois aux couleurs de la marque. Une immersion pensée comme la prolongation naturelle de l’événement. «C’est une immersion dans notre univers lifestyle. Guess n’est plus seulement une marque de jeans: c’est un art de vivre, que nous déployons l’été sur des plages et l’hiver dans des stations de ski», explique Marciano. «Nous créons des lieux où tout — la lumière, les textures, la musique — exprime notre ADN. Au White Camel, on unit le design, la nature, l’élégance. Et ce lien au Maroc rend tout encore plus personnel».