La marque de mode britannique «Joseph» renoue avec ses origines marocaines

Exit le néo-minimalisme sage des dernières saisons. Mario Arena impose un virage audacieux: celui d’un retour à la couleur, à la matière, à l’émotion. Loin d’une démarche nostalgique, il signe une collection riche, épicée, comme un marché en plein cœur de Marrakech. Les teintes se font paprika, olive, cannelle ou rose grenade, comme brûlées par le soleil. «J’ai une affinité naturelle avec le Maroc, et j’ai observé comment la lumière transforme tout, jusqu’à la couleur des pierres», confie Mario Arena.

La matière comme langage

Dans cette renaissance méditative, tout passe par le toucher. Le créateur puise dans les fondamentaux de Joseph — manteaux structurés, soies délicates, cuirs nobles — qu’il retravaille avec une obsession sensorielle. On découvre ainsi une peau d’agneau glacée à l’allure de cuir de dinosaure, du cachemire duveteux, un satin double face à la brillance subtile, et un jacquard de soie luxueux. Plus qu’un style, Arena insuffle un vocabulaire, presque une poésie textile.

Deux silhouettes de la collection Printemps-Eté de la marque de mode britannique Joseph . (DR)

L’autre tournant fort de cette saison? Les accessoires, porteurs d’une nouvelle intensité symbolique. Arena s’empare de cette dimension pour réancrer la marque dans une authenticité tangible. Une simple empreinte de doigt dans un grain de café devient le point de départ d’une collection de bijoux — chaînes, manchettes, boucles — où chaque détail, jusqu’aux fermetures et aux ceintures, fait écho à cet univers organique.

Une maison iconique

La Maison Joseph fondée en 1966 a ensuite été suivie par la création, en 1983, de la marque Joseph qui compte sept boutiques à travers le monde et s’est imposée comme l’écrin des essentiels luxueux.

Née de la vision avant-gardiste de Joseph Ettedgui, natif de Casablanca, elle a toujours oscillé entre modernité et héritage, entre rigueur britannique et sensualité méditerranéenne. En renouant avec les racines marocaines de son fondateur, Mario Arena ne signe pas une simple collection: il redonne un cap, une âme. Mario Arena ne fait pas mystère de son ambition: imposer un style si singulier qu’on le reconnaisse à vingt mètres. Cette saison, le pari est brillamment relevé.