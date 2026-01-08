Quand les créateurs marocains de streetwear célèbrent le football et la CAN

Les créateurs marocains de streetwear puisent leur inspiration dans le football.

Depuis le coup d’envoi de la CAN au Maroc, les réseaux sociaux sont devenus la vitrine des nouvelles créations de jeunes marques marocaines, révélant à travers elles l’attachement de la jeunesse à son pays, à sa culture et au football. Tour d’horizon des plus belles collections du moment.

99 By JMS

Cette marque basée à Londres, fondée et dirigée par le créateur marocain @ceowadz, s’est imposée avec ses silhouettes urbaines, en particulier ses doudounes et survêtements dévoilés lors de pop-up events dans la capitale britannique. À l’occasion de la CAN, elle signe sa propre interprétation du maillot de football, en hommage à l’héritage du football africain.

«Adapté avec des hommages aux joueurs africains légendaires aux côtés du meilleur du football d’aujourd’hui, le maillot représente l’excellence passée et actuelle sur tout le continent», explique ainsi la marque sur son compte Instagram.

Le maillot AFCON Edition, disponible à partir du 8 janvier, est proposé en série limitée de 100 pièces, avec un lookbook entièrement réalisé au Maroc. «Avec ce maillot, nous rendons hommage aux légendes du football africain qui ont fait avancer leurs pays, hier et aujourd’hui, en honorant le jeu, la culture et le continent», confie le créateur, qui comptait parmi les invités d’Achraf Hakimi et Hassan Hajjaj lors de l’inauguration de leur café pop-up Juj, à Casablanca.

Gens du monde

Basée à Casablanca, cette jeune marque innove, quant à elle, avec un jersey aux couleurs du Maroc.

Avec ses manches longues, ses bandes horizontales rouges et vertes, ce nouveau polo unisexe célèbre la culture streetwear marocaine et particulièrement casablancaise.

C’est à Casablanca, la ville blanche, que cette nouvelle création a été immortalisée sous toutes ses coutures: des ruelles des Habous aux terrasses des immeubles de la vieille ville, jusqu’à l’intérieur d’une maison traditionnelle où a été tourné un clip publicitaire.

Trikko

Déjà bien implantée en Espagne, cette marque marocaine de streetwear, fondée en 2018 par deux frères, Moad et Ibrahim, s’inspire de l’univers du hip-hop et des contre-cultures. Les créateurs nourrissent leur esthétique des symboles orientaux, de l’écriture arabe et, bien sûr, du drapeau national, dont ils revisitent volontiers les couleurs rouge et verte. Une inspiration résolument marocaine qui s’exprime pleinement dans la collection Morocco Retro Jersey, produite au mois de juillet et dévoilée à Marrakech.

Mais aussi, plus récemment, dans la collection de survêtement Morocco Tracky.

Ou encore avec la collection Atlas, qui puise ses racines dans la street culture casablancaise.