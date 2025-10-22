Lifestyle

Fashion Trust Arabia célèbre la mode arabe avec une exposition

L'exposition "Threads of impact", conçue par le FTA et le M7, se tiendra du 27 octobre 2025 au 3 janvier 2026, au M7, à Doha.

Fashion Trust Arabia célèbre sept années de créativité et de transformation à travers l’exposition «Threads of Impact», présentée en collaboration avec M7.

Par La Rédaction
Le 22/10/2025 à 11h45

À la croisée du patrimoine et de la modernité, Fashion Trust Arabia (FTA), organisation à but non lucratif qui fournit un soutien financier, des conseils et un mentorat aux designers émergents de la région MENA, et M7, hub d’innovation et d’entrepreneuriat dédié au design, à la mode et à la technologie, s’associent pour dévoiler «FTA: Threads of Impact».

Pensée comme une véritable ode à la diversité créative, l’exposition réunit plus de 80 designers — lauréats, finalistes et invités spéciaux — dont les parcours illustrent la richesse et la pluralité des identités arabes. Sous la direction artistique d’Omoyemi Akerele, figure incontournable de la mode africaine, «FTA: Threads of Impact» s’articule autour de sept «fils conducteurs» qui racontent ensemble la mode arabe contemporaine: du streetwear de luxe aux silhouettes sculpturales, jusqu’aux démarches durables ancrées dans l’artisanat.

À travers les pièces exposées, se dessine une véritable cartographie du style, où s’entrelacent modernité affirmée et héritages culturels. Les créations de la Libanaise Andrea Wazen, du Marocain Mohamed Benchellal, de la Qatarie Yasmin Mansour ou encore du Libanais Salim Azzam traduisent cette mode consciente, enracinée et ouverte sur le monde.

Lire aussi : Des créateurs marocains parmi les finalistes du Prix de la mode du monde arabe, organisé par l’IMA à Paris

Plus qu’une rétrospective, «FTA: Threads of Impact» s’impose comme une déclaration d’intention. Celle de la mode comme force culturelle, capable de relier, de réinventer et de refléter les sociétés arabes. Inscrite dans le cadre du programme «Evolution Nation», qui marque les 50 ans de culture au Qatar, l’exposition souligne également le rôle central de Doha comme hub artistique et créatif.

À travers cette initiative commune qui retrace sept années d’engagement en faveur des talents émergents de la mode au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, FTA et M7 confirment leur mission: faire rayonner les talents de la région sur la scène internationale tout en bâtissant un écosystème durable pour les générations à venir.

Une exposition à découvrir du 27 octobre 2025 au 3 janvier 2026, au M7, à Doha.

Par La Rédaction
Le 22/10/2025 à 11h45
#exposition#mode#Créateur marocain#Doha#Maroc-Qatar#Fashion Trust Arabia

