David Beckham de retour à Marrakech pour la promotion de sa ligne de lunettes de soleil

David Beckham, dans le spot promotionnel tourné à Marrakech pour le lancement de la collection automne-hiver 2025 de sa ligne de lunettes de soleil, DB Eye Wear.

Le Maroc, ses paysages et son patrimoine culturel semblent être une source inépuisable d’inspiration pour l’ancien joueur de Manchester United.

Après avoir tourné en mars 2025 les spots de campagne de la collection printemps-été 2025 de sa marque dans la région de Marrakech, David Beckham est de retour dans la ville ocre.

Pour introduire cette collection de lunettes de soleil et de montures optiques emblématiques au design d’influence rétro, David Beckham a en effet choisi pour «toile de fond la beauté enchanteresse du Maroc», explique ainsi le site de DB Eye wear.

Dans le magnifique écrin d’un palais marrakchi aux murs ocres, ponctué de bassins et de fontaines qui chantent à l’ombre des palmiers, le mari de Victoria Beckham prend la pose dans le patio du palais, tantôt habillé d’une djellaba de teinte claire, tantôt d’un élégant costume décontracté et se prête également au rituel du thé à la menthe.

Une collection qui rivalise d’élégance avec la précédente ligne estivale, que le propriétaire du club de l’Inter Miami (évoluant dans le championnat américain) avait choisi de présenter dans les somptueux décors naturels ou architecturaux de Marrakech en campant dans le film promotionnel le rôle d’un aventurier des temps modernes qui parcourt le monde à moto ou en montgolfière.

Lire aussi : David Beckham choisit (encore) Marrakech pour le film promotionnel de sa nouvelle collection de lunettes

C’est aussi à Marrakech, lors d’un événement organisé au Beldi Country Club, que l’ancien footballeur avait présenté la précédente collection de sa marque.

Pourquoi un tel engouement pour Marrakech? Parce que Marrakech est non seulement «superbe», mais aussi parce que c’est «un lieu empli de bons souvenirs pour David Beckham», indiquait-on sur le compte Instagram de la marque. C’est en effet à Marrakech que Beckham a célébré son 40ème anniversaire en 2015 en présence des Spice Girls, Eva Longoria, Tom Cruise ou encore Liv Tyler.

Dans cette ville chère à son cœur, il avait précédemment renouvelé ses vœux en 2008 à sa femme Victoria, maman de ses quatre enfants: Brooklyn, Romeo, Cruz et Harper.