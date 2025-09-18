Lifestyle

Fashion Week de New York: les principaux looks à adopter

Défilé de la marque Coach, lors de la Fashion Week de New York Printemps-Eté 2026.

Tour de podium de la Fashion Week printemps-été 2026 de New York avec cinq looks incontournables.

Par La Rédaction
Le 18/09/2025 à 12h54

La Fashion Week de New York s’est achevée mardi 16 septembre sur un air printanier avec en avant-goût de la saison prochaine, des pièces emblématiques.

Le jean réinventé

Ne perdez pas de vue cette vieille paire de jean qui prend de la place dans votre placard. La saison prochaine, la marque américaine Area réinvente la façon de le porter en le reconvertissant en jupe. Il suffit pour cela de le nouer autour de la taille, et le tour est joué.

Étalage de richesse

Chez Coach, on porte son argent autour de son cou. Non pas sous forme de collier mais de petite bourse, de forme circulaire, attachée au bout d’une chaine. Pratique pour y glisser sa monnaie sans avoir à chercher au fond de son sac à main.

Jeu de transparence

La résille en total look s’impose, notamment sur le podium de la marque jamaïcaine Diotima et se décline dans des tons classiques ou fluorescents pour celles qui osent.

Le soleil en couleur

Le jaune est la couleur de la saison prochaine chez Tory Burch, où elle s’impose en couleur maîtresse et apporte chaleur et peps à des looks classiques.

Les années folles

Enfin, autre incontournable de cette Fashion Week new yorkaise, le sequin, roi de la collection Ralph Lauren où il se décline en robe ou en blazer, dans le style des années 1920.

