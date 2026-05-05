Met Gala 2026: Kris Jenner éblouit en caftan sur le tapis rouge

Kris Jenner habillée par Dolce & Gabbana pour le Met Gala, le 4 mai 2026 à New York.

Lundi 4 mai, à New York, les célébrités du moment ont gravi les marches du Metropolitan Museum of Art, afin d’assister à l’emblématique Met Gala, le rendez-vous incontournable de la planète mode, destiné à réunir des fonds pour le Costume Institute.

Comme chaque année, les tenues des invités ont été passées au crible. Et pour cause: l’événement new-yorkais exige de ses convives un véritable travail de réflexion et de créativité pour incarner le thème de l’édition. En 2026, il s’agit de repenser le vêtement comme une œuvre à part entière.

Kris Jenner, la matriarche du clan Kardashian-Jenner était de la partie cette année et a ainsi fait la démonstration de ce qui représente à ses yeux un corps habillé, paré et orné, à l’image d’une œuvre d’art.

C’est vêtue d’un somptueux caftan rouge et ivoire, orné de broderies et de sequins, qu’elle a fait son apparition sur le tapis rouge de l’événement. Sa tenue, signée Dolce & Gabbana, est issue de la collection Alta Moda de la maison italienne. Présentée en 2023 dans les Pouilles, au cœur du village d’Alberobello, cette collection célèbre les savoir-faire ancestraux, la beauté et les traditions de la région.

Si la maison italienne ne la qualifie pas de caftan, il n’en demeure pas moins que l’ensemble de ses codes — de la coupe aux manches évasées, en passant par les broderies — évoque clairement le vêtement traditionnel marocain.

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Ce n’est pas la première fois que la maison de mode italienne puise son inspiration dans le caftan marocain. Récemment, à l’occasion du mois de Ramadan, Dolce & Gabbana a dévoilé une collection capsule où le caftan occupait une place centrale, aux côtés de tuniques, capes, pyjamas, blouses et longues jupes.