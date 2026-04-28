Lifestyle

La compagne de Jermaine Jackson en caftan marocain à l’avant-première du biopic «Michael»

Maday Velasquez, en caftan marocain, signé Romeo.

Maday Velasquez, en caftan marocain signé Romeo.

Lors de l’avant-première de «Michael», lundi 20 avril 2026 au Dolby Theatre de Los Angeles, la compagne de Jermaine Jackson a fait une apparition très remarquée sur le tapis rouge, en portant un caftan marocain.

Par La Rédaction
Le 28/04/2026 à 09h12

L’avant-première du biopic «Michael» a réuni une partie du clan Jackson à Los Angeles. Sur le tapis rouge, Jermaine Jackson était présent pour soutenir son fils, Jaafar, lequel interprète le rôle de son oncle Michael dans la biographie qui lui est dédié.

Présente aux côtés de Jermaine, sa nouvelle compagne, Maday Velasquez, a fait sensation, et notamment sur les réseaux sociaux marocains. Et pour cause, la jeune femme était vêtue d’un sublime caftan marocain signé par le célèbre couturier de Tétouan, Romeo.

Celui-ci a partagé la vidéo de la jeune femme sur le tapis rouge, vêtue de ce caftan moderne, paré d’élégantes broderies et incrusté de pierres.

Lire aussi : Festival de Cannes: la sœur de Michael Jackson habillée par une styliste de Casablanca

Ce n’est pas la première fois qu’un membre du clan Jackson est habillé par un créateur marocain. En effet, lors du festival de Cannes en 2018, Latoya Jackson, sœur de la pop star, avait fait sensation en portant une longue robe en cuir noir signée Salima El Boussouni.

Par La Rédaction
Le 28/04/2026 à 09h12
#Caftan marocain#Michael Jackson

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