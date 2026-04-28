La compagne de Jermaine Jackson en caftan marocain à l’avant-première du biopic «Michael»

L’avant-première du biopic «Michael» a réuni une partie du clan Jackson à Los Angeles. Sur le tapis rouge, Jermaine Jackson était présent pour soutenir son fils, Jaafar, lequel interprète le rôle de son oncle Michael dans la biographie qui lui est dédié.

Présente aux côtés de Jermaine, sa nouvelle compagne, Maday Velasquez, a fait sensation, et notamment sur les réseaux sociaux marocains. Et pour cause, la jeune femme était vêtue d’un sublime caftan marocain signé par le célèbre couturier de Tétouan, Romeo.

Celui-ci a partagé la vidéo de la jeune femme sur le tapis rouge, vêtue de ce caftan moderne, paré d’élégantes broderies et incrusté de pierres.

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Ce n’est pas la première fois qu’un membre du clan Jackson est habillé par un créateur marocain. En effet, lors du festival de Cannes en 2018, Latoya Jackson, sœur de la pop star, avait fait sensation en portant une longue robe en cuir noir signée Salima El Boussouni.