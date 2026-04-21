Nathalie Baye et le Maroc: une belle histoire d’amour

De François Truffaut à Steven Spielberg, elle a tourné pour les maîtres du cinéma mondial. Partenaire à l’écran de légendes comme Alain Delon, Gérard Depardieu ou Leonardo DiCaprio, cette figure emblématique tire sa révérence après une carrière exceptionnelle, récompensée par quatre César.

L’ancienne compagne de Johnny Hallyday, qui n’a jamais caché son attachement pour le Royaume, y avait séjourné à maintes reprises. En 2003, elle avait notamment marqué l’histoire du Festival International du Film de Marrakech (FIFM) en en assurant la présidence du jury, scellant ainsi un lien indéfectible avec le public marocain.

Pour elle, cette 3ème édition du festival n’était pas anodine. Et pour cause: l’événement était endeuillé par la disparition précoce de son premier président, Daniel Toscan du Plantier, victime d’une crise cardiaque au festival de Berlin. À cette occasion, depuis la ville ocre, Nathalie Baye acceptait volontiers de répondre aux questions de la presse marocaine, expliquant alors: «Si je suis heureuse d’avoir accepté la présidence du Festival international du film de Marrakech, c’est parce que ce fut la dernière passion d’un ami, Daniel Toscan du Plantier, mais aussi parce que j’aime et connais le Maroc depuis plus de vingt ans; j’ai déjà eu le plaisir d’apprécier la véritable gentillesse et l’accueil des Marocains.»

Dans les colonnes du journal Aujourd’hui le Maroc, elle revenait sur son histoire avec le Maroc, expliquant qu’à l’aune d’«une longue complicité (qui) unit la France au Maroc», cette «fascination réciproque fait qu’à chaque voyage, je me sens à la fois apaisée et dépaysée».

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Puis, dans une autre interview accordée au journal Le Matin, l’actrice confiait toute l’émotion que ce festival lui procurait. Et pour cause, se livrait‑elle: «Le Maroc représente pour moi quelque chose de très fort. Je me suis rendue dans ce pays plusieurs fois et j’ai toujours éprouvé un attachement pour ses hommes, sa culture et son histoire. C’est la première fois que je viens au Maroc pour des raisons professionnelles. C’est un très beau pays et je suis très touchée par l’accueil qui m’est réservé à cette occasion.»

Marrakech occupait d’ailleurs une place particulière dans son cœur. «C’est une ville magique que je connais déjà pour m’y être rendue auparavant. C’est une ville de dialogue et de rencontre, à l’image - je crois - du Maroc de toujours. Il y a la convivialité, c’est un spectacle permanent, un lieu d’échange et de rencontres. C’est somptueux. Quand bien même je me suis rendue plusieurs fois par le passé dans cette ville, c’est pour moi une ville à la fois familière et très mystérieuse, un lieu de découverte constante», poursuivait-elle.

⏮️ « - Nathalie, dites-vous facilement à un homme ‘Que je t’aime’ ? »



Souvenir d’un #DosÀDos hors-les-murs, dans la chaleur estivale de Marrakech. Nous étions en 2003.



C’était Nathalie Baye. 🖤 pic.twitter.com/sWakoqVXtC — Catherine Ceylac (@Cceylac) April 18, 2026

À cette même occasion, dans un jardin de Marrakech, près d’une fontaine traditionnelle, l’actrice avait répondu aux questions de Catherine Ceylac dans l’émission «Dos à dos», parlant d’amour et de vérité, du sens de l’amitié, de sa relation avec sa fille, ou encore de son goût pour le marchandage dans la médina de Marrakech. Un moment précieux que la journaliste n’a pas manqué de partager sur son compte X pour honorer la mémoire de son invitée.