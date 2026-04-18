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L’actrice franco-marocaine Nadia Farès s’est éteinte à Paris

L'actrice franco-marocaine Nadia Farès s'est éteinte à l'âge de 57 ans, à Paris, le 17 avril 2026.

L'actrice franco-marocaine Nadia Farès s'est éteinte à l'âge de 57 ans, à Paris, le 17 avril 2026.

C’est une véritable onde de choc dans le monde du cinéma. Nadia Farès a disparu à l’âge de 57 ans, quelques jours après un accident survenu dans la piscine d’un complexe sportif de Paris.

Par La Rédaction
Le 18/04/2026 à 14h30

Retrouvée inanimée au fond de la piscine du complexe sportif Blanche dans le 9ème arrondissement de Paris, la comédienne marocaine née à Marrakech en 1968 était placée en coma artificiel depuis le samedi 11 avril.

Alors qu’un heureux dénouement était attendu, l’annonce de son décès par ses filles, Cylia et Shana Chasman, a provoqué la stupeur générale. «C’est avec une immense tristesse que nous annonçons le décès ce vendredi de Nadia Farès. La France a perdu une grande artiste, mais pour nous, c’est avant tout une mère que nous venons de perdre», ont-elles ainsi annoncé.

La veille de son décès, le journal Le Parisien, annonçait que la piste d’un malaise cardiaque était privilégiée dans l’enquête ouverte par le parquet de Paris «en recherche des causes des blessures».

Lire aussi : L’actrice franco-marocaine Nadia Farès dans un état grave après un accident dans une piscine à Paris

Reste désormais à déterminer les conditions de prise en charge de l’actrice. En effet, Nadia Farès a passé 3 à 4 minutes sous l’eau avant que des baigneurs, trouvant son comportement étrange, n’interviennent pour la sortir de la piscine, appeler les secours et pratiquer un massage cardiaque en attendant leur arrivée.

Depuis l’annonce de son décès, les témoignages se multiplient sur les réseaux sociaux afin de rendre hommage à une grande actrice, une belle personne dotée d’un grand humour et d’une belle joie de vivre.

Nadia Farès laisse derrière elle de beaux rôles tant à la télévision qu’au cinéma. Après avoir fait ses premiers pas sur le petit écran notamment dans la série Navarro en 1991, elle débute au cinéma en 1993 dans Les Amies de ma femme, de Van Cauwelaert. Son premier grand rôle, elle le tiendra dans Les Démons de Jésus, de Bernie Bonvoisin en 1997, puis connaîtra un succès international avec Les Rivières pourpres de Mathieu Kassovitz, en 2000.

Après avoir mis sa carrière entre parenthèses pendant quelques années, Nadia Farès avait signé son grand retour dans la série Marseille, diffusée sur Netflix.

Par La Rédaction
Le 18/04/2026 à 14h30
#décès#Actrice#Marocains du Monde#Paris#cinéma

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