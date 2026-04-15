L’actrice franco-marocaine Nadia Farès dans un état grave après un accident dans une piscine à Paris

Samedi 11 avril aux alentours de midi, au complexe sportif Blanche à Paris, Nadia Farès enchaîne les longueurs dans la piscine, équipée de palmes et d’une planche. Tout d’un coup, celle-ci se serait débarrassée de sa planche et aurait plongé vers le fond de la piscine, selon les témoins de la scène.

Les quelques nageurs qui se trouvent dans le même bassin remarquent alors un comportement étrange de la part de la nageuse dont ils ignorent l’identité.

L’actrice, connue notamment pour son rôle dans Les rivières pourpres de Mathieu Kassovitz en 2000, reste au fond de l’eau pendant trois à quatre minutes sans remonter à la surface. Les personnes présentes interviennent alors. Selon les informations du Parisien, deux baigneurs lui sont venus en aide et l’ont hissée en dehors de l’eau avant de la traîner jusqu’aux escaliers, d’alerter les secours et de pratiquer un massage cardiaque en attendant leur arrivée.

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La quinquagénaire a été «remontée à la surface, inconsciente, après avoir été observée par plusieurs personnes en position de yoga au fond de l’eau, dans la piscine de la rue Blanche. Elle a été prise en charge dans un premier temps par les pompiers puis conduite à l’hôpital», indique le parquet de Paris.

Précisant qu’«aucune infraction n’étant relevée à ce stade», le parquet a annoncé qu’une enquête en recherche des causes des blessures a été confiée au commissariat du 9ème arrondissement.

Depuis cet accident, Nadia Farès a été placée sous coma artificiel à l’hôpital de la Pitié Salpêtrière.

Née en 1968 à Marrakech, Nadia Farès a grandi à Nice avant de déménager à Paris pour débuter une carrière au cinéma dans les années 1990. Elle a notamment joué sous la direction de réalisateurs de renom en France tels qu’Alexandre Arcady, Claude Lelouch, Bernie Bonvoisin ou encore Mathieu Kassovitz. Le film Les Rivières pourpres, réalisé par ce dernier, lui ouvrira les portes d’une carrière à l’étranger dans des films d’action. En 2009, Nadia Farès décide d’arrêter le cinéma pour des raisons personnelles, avant de revenir sur les petits écrans en 2016, dans la série Marseille sur Netflix. Depuis, l’actrice est apparue dans plusieurs séries, téléfilms ou films produits par des plateformes de streaming.