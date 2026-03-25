Gims en garde à vue dans une affaire de blanchiment d’argent en bande organisée

Le chanteur et rappeur Gims a été interpellé, ce mercredi 25 mars, à sa descente de l’avion à son arrivée à l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle et placé en garde à vue dans une affaire de blanchiment en bande organisée.

L’artiste congolais de 39 ans est entendu dans le cadre d’une «commission rogatoire de juges d’instruction», suivie par le parquet français anti-criminalité organisée, a précisé ce dernier, confirmant une information du site Africa Intelligence.

🇫🇷 Le chanteur et rappeur Gims a été placé en garde à vue pour être entendu dans une affaire de blanchiment en bande organisée, a-t-on appris mercredi auprès du parquet national anti-criminalité organisée ⤵️ pic.twitter.com/2pulQbl2M2 — Agence France-Presse (@afpfr) March 25, 2026

Selon Africa Intelligence, des juges parisiens se penchent sur un réseau présumé de montages financiers, impliquant plusieurs sociétés établies dans différents pays, qui auraient été utilisées pour contourner la TVA et d’autres taxes françaises, émettre de fausses factures et dissimuler l’origine de certains fonds. Cinq personnes aux antécédents judiciaires, reconverties dans le secteur financier, seraient impliquées dans ce dossier.

L’un des chanteurs francophones les plus connus au monde, Maître Gims (de son vrai nom Gandhi Djuna) est un artiste incontournable de la scène musicale.

Sur le plan artistique, le parcours de l’ancien membre de Sexion d’Assaut reste particulièrement remarquable. Connu pour ses titres «Sapés comme jamais», «Bella» ou encore «Spider», il figure régulièrement en tête des classements depuis une dizaine d’années. En 2025, il a reçu le prix du meilleur artiste masculin lors des 40ème Victoires de la Musique.

Très actif sur scène, il poursuit une longue tournée qui le mènera notamment au stade Vélodrome de Marseille le 19 juin 2027, avec de nombreuses étapes prévues d’ici là: Liévin dès le 18 avril, puis les Francofolies, Solidays et les Vieilles Charrues, parmi d’autres grands festivals français.