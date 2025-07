À Paris, cette influenceuse marocaine fait essayer des caftans aux passantes

Dans les ruelles pavées de La Vallée Village, une destination shopping proche de Paris qui regroupe des marques de luxe à prix réduit, Widad Dahchar a fait sensation.

Munie d’une pancarte sur laquelle était inscrit «come try on moroccan caftan» (venez essayer un caftan marocain), la jeune femme, vêtue elle-même d’un caftan, allait à la rencontre des passantes, leur proposant de vivre l’expérience d’essayer un caftan.

Dans une vidéo postée sur son compte Instagram, en collaboration avec l’enseigne de location de caftan à Paris La maison du caftan, Widad Dahchar a réussi son pari en habillant de pied en cap de jeunes femmes qui ont accepté de se prêter au jeu.

Une belle opération de communication qui a fait sensation sur les réseaux sociaux.