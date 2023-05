Sur les réseaux sociaux, des célébrités marocaines défendent le caftan contre «le vol algérien»

Tout a commencé lorsqu’un influenceur, Syrien de père et Marocain de mère, a posté les images de la cérémonie de son mariage à Dubaï dans une ambiance festive 100% marocaine et selon les traditions et coutumes marocaines, à savoir «lbarza» de la mariée, le henné, les repas de mariage typiquement marocains ou encore les bijoux de la mariée.

Ces photos ont créé une sorte de «bataille» entre les internautes marocains et algériens. Sur les réseaux sociaux, de nombreux Algériens disent que le caftan «fait partie de leur patrimoine», cherchant à accaparer ce prestigieux patrimoine.

Les Marocains ne sont pas restés les bras croisés. Ils ont réagi en critiquant les allégations fallacieuses de leurs chers voisins et en affirmant que le caftan marocain est bel et bien marocain et que son style et sa conception le distinguent des autres habits traditionnels arabes.

Les célébrités marocaines se sont également impliquées dans le débat en lançant une campagne sur les réseaux sociaux pour rappeler aux Algériens que le caftan est marocain. De nombreuses artistes, chanteuses et influenceuses, telles que Bassma Boussil et Rajaa Belmir, ont posté des photos d’elles-mêmes en caftan, accompagnant leurs publications de messages confirmant leur attachement au patrimoine marocain avec le hashtag «le Caftan Marocain Mondial».