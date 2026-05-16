​À l’occasion de son 70ème anniversaire, la DGSN renforce ses infrastructures à Tinghir et Casablanca

Dans le cadre de la commémoration du 70ème anniversaire de la création de la Sûreté nationale, la Direction générale de la sûreté nationale a donné, ce samedi 16 mai, le coup d’envoi officiel du déploiement de nouvelles infrastructures sécuritaires d’envergure. Ces nouvelles structures se traduisent par l’ouverture du deuxième arrondissement de police relevant de la commission régionale de sécurité à Tinghir, ainsi que par la mise en service de la Brigade mobile de police secours rattachée à la préfecture de police de Casablanca.

​Le lancement de ces nouvelles structures territoriales et la nomination de cadres de sécurité hautement qualifiés à leur tête s’inscrivent directement dans la vision stratégique de la Direction générale. Cette démarche globale vise principalement à rapprocher les services de police des citoyens pour en améliorer la qualité, à renforcer la couverture sécuritaire au sein des grands groupements résidentiels et à accompagner efficacement l’extension géographique ainsi que la croissance démographique des différentes villes marocaines.

​À Tinghir, le nouveau siège du deuxième arrondissement de police a été inauguré au cœur du quartier administratif. Ce déploiement a pour objectif d’élargir la couverture sécuritaire locale et de consolider le sentiment de sécurité chez les habitants. Le nouveau commissariat se distingue par sa proximité géographique immédiate avec la population et par ses équipements modernes de pointe, qui garantissent une réponse rapide et efficace aux besoins des usagers.

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​Parallèlement, la Brigade mobile de police secours de Casablanca a été mise en place pour fournir un appui opérationnel crucial sur le terrain au centre principal de commandement et de coordination de la préfecture de police. Cette unité d’élite se caractérise par des spécificités opérationnelles avancées, assurant un fonctionnement continu par roulement 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Dotée d’une flotte de motocyclettes et de véhicules d’intervention rapide parfaitement adaptés au milieu urbain, la brigade reçoit directement les données initiales des appels de secours, permettant une intervention immédiate sur le terrain selon des délais rigoureusement contrôlés par les services compétents aux niveaux central et régional.

​Ces initiatives majeures s’inscrivent dans la continuité d’un plan global engagé par la DGSN au cours des dernières années, axé sur le développement des infrastructures policières et la modernisation des bâtiments. Cette vision à long terme ambitionne d’offrir des espaces de travail intégrés, permettant à la fois de rehausser les conditions de travail des fonctionnaires et d’optimiser durablement les conditions d’accueil et de prise en charge des usagers.