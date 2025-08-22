International

Le FBI perquisitionne le domicile de John Bolton, figure controversée et soutien du Polisario

John Bolton.

John Bolton.

Pris dans une enquête fédérale sur la divulgation de documents classifiés, John Bolton, ex-conseiller de Donald Trump et soutien affiché du Polisario, a vu sa résidence de Bethesda perquisitionnée ce vendredi par le FBI.

Par Hajar Kharroubi
Le 22/08/2025 à 14h15

L’ancien conseiller de Donald Trump, John Bolton, un des derniers soutiens du Polisario et qualifié par l’ex-président américain de «l’une des personnes les plus stupides de Washington», a vu son domicile de Bethesda investi par le FBI vendredi matin, rapporte New York Post.

«Les agents fédéraux se sont rendus au domicile de John Bolton à 7 heures du matin, dans le cadre d’une enquête ordonnée par le directeur du FBI, Kash Patel», a indiqué un responsable de l’administration Trump.

Selon des responsables américains cités par la presse américaine, cette opération est l’aboutissement d’années d’investigations autour de la divulgation présumée d’informations classifiées. L’affaire remonte à 2020, lorsque le Département de la Justice, alors dirigé par l’administration Trump, avait ouvert une enquête sur les révélations contenues dans le livre de Bolton, The Room Where It Happened.

À l’époque, Donald Trump avait condamné un ouvrage qui allait livrer des secrets d’État et violer une clause de confidentialité signée par Bolton. L’administration Biden avait par la suite classé le dossier.

Lire aussi : États-Unis: pour contrer le Maroc, l’Algérie active «l’une des personnes les plus stupides de Washington»

Vendredi, Bolton n’a pas été arrêté et n’a pas fait l’objet d’une inculpation. Mais la scène, relayée en images par les agences de presse, a frappé les esprits: des véhicules du FBI stationnés devant sa maison, son épouse Gretchen Smith Bolton photographiée devant la résidence, et des agents pénétrant dans ses bureaux par une entrée discrète.

Comme pour défier ce coup de filet, le compte X de Bolton publiait au même moment un message critiquant Donald Trump et sa politique face à la guerre en Ukraine.

Mais cette coïncidence n’a pas suffi à détourner l’attention d’une réalité: l’ex-faucon auto-proclamé de Washington, à la solde du régime d’Alger, longtemps habitué à manier l’accusation et la provocation, se retrouve désormais dans la position de l’accusé potentiel.

Par Hajar Kharroubi
Le 22/08/2025 à 14h15
#FBI#Polisario#Donald Trump

LEs contenus liés

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Quand le «faucon» John Bolton, l’ami américain du Polisario, finit dans la basse-cour d’Alger

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Sahara: comment Alger s’est payé au prix fort les services d’un ami de John Bolton pour contrer les intérêts du Maroc

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

John Bolton, «ami du polisario», va-t-il être viré par le président Trump?

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Le Polisario perd son "ami" John Bolton, limogé par le président Trump

Articles les plus lus

1
Le FBI perquisitionne le domicile de John Bolton, figure controversée et soutien du Polisario
2
Casablanca: début des travaux de réfection sur l’autoroute urbaine
3
Un chercheur marocain honoré à la Silicon Valley pour une innovation contre le cancer
4
Le Maroc n’est pas qu’incivilités: appel à l’équilibre
5
Cyclomoteurs: le gouvernement rétropédale, le dispositif du speedomètre suspendu
6
TICAD-9: entré par effraction, le Polisario contraint à la sortie par désillusion
7
En images, la Tour Mohammed VI procède à des tests lumineux
8
Paris-Alger: l’escalade
Revues de presse

Voir plus