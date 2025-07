La direction collégiale du PAM s’entretient avec l’ancien président sud-africain Jacob Zuma

Jacob Zuma dont la formation, Mkhonto we Sizwe (MK), est la troisième force politique d’Afrique du Sud et principal parti de l’opposition, a rencontré au siège du PAM la présidence collégiale formée de Fatima Ezzahra El Mansouri, Mehdi Bensaïd et Fatima Saadi.

La présidente du Conseil national du PAM, Najwa Koukouss a assisté à l’audience à laquelle a également pris part, côté sud-africain, le président des relations internationales du MK, Magasela Mzobe.

Les relations entre les deux partis politiques et la reconnaissance du MK de la souveraineté du Maroc sur son Sahara ont dominé les entretiens.

L’ex-président Jacob Zuma a appelé, mardi 16 janvier à Rabat, lors de sa rencontre avec le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, la communauté internationale à soutenir le plan d’autonomie proposé par le Maroc en 2007 pour mettre fin à ce conflit régional.

«Notre parti reconnaît le contexte historique et juridique qui renforce la revendication du Maroc sur le Sahara et estime que les efforts du Maroc pour recouvrer sa pleine intégrité territoriale s’inscrivent dans la continuité de l’engagement du MK à préserver la souveraineté et l’unité des États africains», avait-t-il déclaré.