Info360. Le Conseil national du PAM se réunira finalement le 31 janvier à Rabat

Sous l’égide de sa direction collégiale, le Parti authenticité et modernité tiendra la session de son Conseil national le samedi 31 janvier à Rabat, après son report une première fois il y a quelques semaines pour des raisons de calendrier, a-t-on ajouté.
La présidence collégiale est composée de Fatima-Ezzahra El Mansouri, de Mehdi Bensaïd et de Fatima Zohra Saâdi alors que le Conseil national est présidé par l’avocate Najwa Kouous.
Cette session sera consacrée à la restructuration interne du parti et de ses antennes régionales. Les discussions porteront également sur l’élaboration de feuilles de route dédiées aux organisations féminine et de jeunesse du PAM.
«Le PAM a sonné la mobilisation générale à travers l’organisation des congrès régionaux. Celui de la région de Tanger-Tanger-Al Hoceima se tiendra samedi prochain», a déclaré un cadre du parti, indiquant que cette session sera l’occasion de sensibiliser les militants sur l’importance des législatives de septembre 2026.