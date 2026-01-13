Info360. Le Conseil national du PAM se réunira finalement le 31 janvier à Rabat

La présidence collégiale du PAM est composée de Fatima-Ezzahra El Mansouri, Mehdi Bensaïd et de Fatima Zohra Saâdi.

Sous l’égide de sa direction collégiale, le Parti authenticité et modernité tiendra la session de son Conseil national le samedi 31 janvier à Rabat, après son report une première fois il y a quelques semaines pour des raisons de calendrier, a-t-on ajouté.

La présidence collégiale est composée de Fatima-Ezzahra El Mansouri, de Mehdi Bensaïd et de Fatima Zohra Saâdi alors que le Conseil national est présidé par l’avocate Najwa Kouous.

Cette session sera consacrée à la restructuration interne du parti et de ses antennes régionales. Les discussions porteront également sur l’élaboration de feuilles de route dédiées aux organisations féminine et de jeunesse du PAM.

«Le PAM a sonné la mobilisation générale à travers l’organisation des congrès régionaux. Celui de la région de Tanger-Tanger-Al Hoceima se tiendra samedi prochain», a déclaré un cadre du parti, indiquant que cette session sera l’occasion de sensibiliser les militants sur l’importance des législatives de septembre 2026.