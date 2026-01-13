Politique

Info360. Le Conseil national du PAM se réunira finalement le 31 janvier à Rabat

La présidence collégiale du PAM est composée de Fatima-Ezzahra El Mansouri, Mehdi Bensaïd et de Fatima Zohra Saâdi.

Le Parti authenticité et modernité a finalement décidé de réunir son Conseil national, organe décisionnel après le bureau politique, le samedi 31 janvier à Rabat sous la présidence de la direction tripartite du parti, a appris Le360 de source informée.

Par Mohamed Chakir Alaoui
Le 13/01/2026 à 11h40

Sous l’égide de sa direction collégiale, le Parti authenticité et modernité tiendra la session de son Conseil national le samedi 31 janvier à Rabat, après son report une première fois il y a quelques semaines pour des raisons de calendrier, a-t-on ajouté.

La présidence collégiale est composée de Fatima-Ezzahra El Mansouri, de Mehdi Bensaïd et de Fatima Zohra Saâdi alors que le Conseil national est présidé par l’avocate Najwa Kouous.

Lire aussi : Direction collégiale du PAM: un an après, quel bilan?

Cette session sera consacrée à la restructuration interne du parti et de ses antennes régionales. Les discussions porteront également sur l’élaboration de feuilles de route dédiées aux organisations féminine et de jeunesse du PAM.

«Le PAM a sonné la mobilisation générale à travers l’organisation des congrès régionaux. Celui de la région de Tanger-Tanger-Al Hoceima se tiendra samedi prochain», a déclaré un cadre du parti, indiquant que cette session sera l’occasion de sensibiliser les militants sur l’importance des législatives de septembre 2026.

Par Mohamed Chakir Alaoui
Le 13/01/2026 à 11h40
#Politique#PAM#gouvernement#Fatima Ezzahra El Mansouri#Mehdi Bensaid

LEs contenus liés

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Parti authenticité et modernité: un projet compromis, mais pas fini

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Vidéo. Parti authenticité et modernité: les raisons d'un schisme

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Parti authenticité et modernité: vers une sortie de crise?

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Le PAM miné par des tensions internes à l’approche des législatives de 2026

Articles les plus lus

1
Le football, triste révélateur de l’état moral de l’Algérie
2
Maroc-Israël: le détail des projets majeurs de coopération militaire et d’une intelligence structurante
3
Bank Al-Maghrib annonce le retrait de certains billets de banque à compter du 1er janvier 2026
4
Choses vues
5
France-Algérie: la cassure s’installe
6
Les barrages font le plein: 10 infrastructures hydrauliques atteignent leur capacité maximale
7
Décès de Hassan Ouriagli, PDG d’Al Mada, une grande figure du monde entrepreneurial
8
Violences et dérapages après Nigeria–Algérie: joueurs, supporters et journalistes algériens hors de contrôle après l’élimination
Revues de presse

Voir plus