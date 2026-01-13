Politique

Révision des listes électorales: 16,5 millions d’inscrits provisoires, une ouverture exceptionnelle annoncée avant les législatives de 2026

Abdelouafi Laftit, ministre de l'Intérieur. (Y.Mannan/Le360)

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 13/01/2026 à 19h25

VidéoÀ moins de huit mois du scrutin législatif prévu en septembre 2026, le ministère de l’Intérieur dresse un état des lieux du corps électoral provisoire et annonce l’ouverture prochaine, sur 30 jours, d’une révision exceptionnelle du registre, avec un accent particulier sur l’inscription des jeunes. Laftit met en avant la montée en puissance du numérique dans les démarches, tout en détaillant l’ampleur de l’apurement des listes et la campagne de mobilisation qui accompagnera l’opération.

Le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, a indiqué que le nombre total d’inscrits provisoires sur les listes électorales s’élève à 16,5 millions d’électeurs, précisant que 54% d’entre eux sont des hommes contre 46% de femmes. Intervenant mardi lors de la séance orale à la Chambre des conseillers, le ministre a également souligné que le corps électoral national provisoire se répartit entre le milieu urbain, qui concentre 55% des inscrits, et le milieu rural, représentant 45%.

Dans ce contexte, Abdelouafi Laftit a annoncé l’ouverture prochaine d’une révision exceptionnelle du registre électoral, destinée notamment à favoriser l’inscription des jeunes électeurs à l’échelle nationale. Cette opération, qui s’inscrira dans le strict respect des dispositions légales à venir, s’étalera sur une période de 30 jours au cours de l’année électorale en cours, marquée par la tenue du scrutin législatif prévu en septembre 2026.

Revenant sur la révision annuelle ordinaire récemment achevée, le ministre a fait état de 382.170 nouvelles inscriptions. Parmi celles-ci, 254.740 électeurs se sont inscrits via la plateforme électronique dédiée aux listes électorales, tandis que 127.430 demandes ont été déposées sous format écrit auprès des bureaux administratifs compétents.

Parallèlement, l’opération d’apurement des listes électorales a conduit à la radiation de près de 1,4 million de cas, conformément aux motifs prévus par la loi, notamment l’absence de résidence effective dans la commune d’inscription, les situations de double inscription, les décès ainsi que la perte des conditions d’éligibilité.

Lire aussi : Réforme électorale: Abdelouafi Laftit ouvre le dialogue avec les partis politiques

S’agissant de la prochaine révision exceptionnelle, le ministre a assuré que son département mobilisera l’ensemble des leviers nécessaires pour en garantir la réussite, à travers le déploiement d’une campagne nationale d’information et de communication, large et soutenue, couvrant l’ensemble des supports médiatiques. Cette campagne visera à sensibiliser et inciter les citoyens non inscrits, en particulier les jeunes, à accomplir cette démarche civique essentielle.

Abdelouafi Laftit a enfin précisé que cette opération de communication débutera quelques jours avant l’ouverture officielle du délai de dépôt des demandes d’inscription et se poursuivra tout au long de la période dédiée, afin d’assurer une mobilisation optimale du corps électoral potentiel.

#Élections#Législatives#Ministère de l'Intérieur#Abdelouafi Laftit#jeunes#Chambre des conseillers#digitalisation

