Révision des listes électorales: 16,5 millions d’inscrits provisoires, une ouverture exceptionnelle annoncée avant les législatives de 2026

Le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, a indiqué que le nombre total d’inscrits provisoires sur les listes électorales s’élève à 16,5 millions d’électeurs, précisant que 54% d’entre eux sont des hommes contre 46% de femmes. Intervenant mardi lors de la séance orale à la Chambre des conseillers, le ministre a également souligné que le corps électoral national provisoire se répartit entre le milieu urbain, qui concentre 55% des inscrits, et le milieu rural, représentant 45%.

Dans ce contexte, Abdelouafi Laftit a annoncé l’ouverture prochaine d’une révision exceptionnelle du registre électoral, destinée notamment à favoriser l’inscription des jeunes électeurs à l’échelle nationale. Cette opération, qui s’inscrira dans le strict respect des dispositions légales à venir, s’étalera sur une période de 30 jours au cours de l’année électorale en cours, marquée par la tenue du scrutin législatif prévu en septembre 2026.

Revenant sur la révision annuelle ordinaire récemment achevée, le ministre a fait état de 382.170 nouvelles inscriptions. Parmi celles-ci, 254.740 électeurs se sont inscrits via la plateforme électronique dédiée aux listes électorales, tandis que 127.430 demandes ont été déposées sous format écrit auprès des bureaux administratifs compétents.

Parallèlement, l’opération d’apurement des listes électorales a conduit à la radiation de près de 1,4 million de cas, conformément aux motifs prévus par la loi, notamment l’absence de résidence effective dans la commune d’inscription, les situations de double inscription, les décès ainsi que la perte des conditions d’éligibilité.

S’agissant de la prochaine révision exceptionnelle, le ministre a assuré que son département mobilisera l’ensemble des leviers nécessaires pour en garantir la réussite, à travers le déploiement d’une campagne nationale d’information et de communication, large et soutenue, couvrant l’ensemble des supports médiatiques. Cette campagne visera à sensibiliser et inciter les citoyens non inscrits, en particulier les jeunes, à accomplir cette démarche civique essentielle.

Abdelouafi Laftit a enfin précisé que cette opération de communication débutera quelques jours avant l’ouverture officielle du délai de dépôt des demandes d’inscription et se poursuivra tout au long de la période dédiée, afin d’assurer une mobilisation optimale du corps électoral potentiel.