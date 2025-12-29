Élections des chambres professionnelles: dernier délai fixé au 31 décembre pour l’inscription sur les listes électorales

Sont concernés les acteurs exerçant dans les secteurs dépendant des chambres d’agriculture, des chambres de commerce, d’industrie et de services, des chambres de l’artisanat ainsi que des chambres de la pêche maritime, qui ne sont pas encore inscrits sur les listes électorales et qui remplissent les conditions prévues par la loi. Il s’agit notamment des personnes âgées de 18 ans révolus, ou qui atteindront cet âge au plus tard le 31 mars 2026.

Le ministère précise que la date limite pour le dépôt des demandes d’inscription est fixée au mercredi 31 décembre 2025. Les intéressés sont appelés à déposer leurs demandes auprès des bureaux de l’autorité administrative locale territorialement compétents, en fonction du lieu d’exercice de leur activité professionnelle.

Par ailleurs, le ministère de l’Intérieur rappelle que les professionnels déjà inscrits sur les listes électorales actuelles des chambres professionnelles et souhaitant modifier leur inscription, que ce soit pour un changement de catégorie professionnelle, d’organe électoral, de circonscription ou de chambre professionnelle, doivent également déposer une demande officielle.

Ces demandes de transfert d’inscription doivent être effectuées auprès des mêmes services administratifs locaux, avant la fin du mois de décembre en cours, souligne le communiqué.