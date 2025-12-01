Politique

Révision annuelle des listes électorales des Chambres professionnelles: ouverture des inscriptions du 1er au 31 décembre

Siège du ministère de l'Intérieur à Rabat.

Le dépôt des nouvelles demandes d’inscription sur les listes électorales des Chambres professionnelles, dans le cadre de la révision annuelle desdites listes au titre de l’année 2026, s’effectuera du 1er au 31 décembre 2025, indique, lundi, un communiqué du ministère de l’Intérieur.

Dans un communiqué, le ministère de l’Intérieur invite les professionnels relevant des Chambres d’agriculture, de commerce, d’industrie, de services, d’artisanat ou encore de pêche maritime, et qui ne figurent pas encore sur les listes électorales des Chambres professionnelles, à déposer leur demande d’inscription.

Sont concernés ceux qui remplissent les conditions légales et sont âgés de 18 ans au moins, ou qui atteindront cet âge le 31 mars 2026. Le ministère précise que la période de dépôt des demandes, dans le cadre de la révision annuelle pour 2026, s’étend du 1er au 31 décembre 2025.

Durant ce délai, les professionnels concernés sont appelés à déposer leurs demandes d’inscription sur la liste électorale de la Chambre dont ils relèvent auprès des bureaux de l’autorité administrative locale dont relève le lieu d’exercice de leur activité professionnelle, insiste la même source.

Le ministre de l’Intérieur rappelle que les professionnels déjà inscrits sur les listes électorales des Chambres professionnelles et souhaitant transférer leur inscription vers une autre catégorie, une autre instance, une autre circonscription ou une autre Chambre doivent en faire la demande. Ces transferts concernent toute modification de leur situation électorale. Les demandes doivent être déposées auprès des bureaux compétents avant la fin du mois de décembre, conclut le communiqué.

