Les Chambres de commerce, d’industrie et de services mettent les bouchées doubles pour accélérer leur transformation

Les Chambres de commerce, d’industrie et de services poursuivent leur transformation, rapporte Aujourd’hui Le Maroc dans sa publication de ce mercredi 12 juillet. Cette transformation vise à renforcer leur rôle, poursuit le quotidien.

On apprend ainsi que pour renforcer leur positionnement, elles s’activent actuellement pour la mise en place de leur plan de développement. «C’est le cas récemment de la Chambre de commerce, d’industrie et de services de la région Marrakech-Safi (CCIS-MS) et la Chambre de commerce, d’industrie et de services de la région de Rabat-Salé-Kénitra (CCIS-RSK) qui viennent de faire appel à une assistance technique pour y parvenir», souligne Aujourd’hui Le Maroc.

Cette démarche s’inscrit dans le cadre des mesures d’accompagnement portant notamment sur la mise à leur disposition d’une assistance technique couvrant l’ensemble des travaux relevant de la stratégie, de l’organisation, de la gestion RH, de l’assistance à la maîtrise d’ouvrage, du Project Management Office (PMO) et de la conduite du changement, ainsi que des expertises ponctuelles.

Le journal fait remarquer qu’en termes de périmètre territorial, la CCIS-MS couvre un territoire composé d’une préfecture et sept provinces, à savoir la préfecture de Marrakech, les provinces de Chichaoua, Al Haouz, El Kelaa des Sraghna, Essaouira, Rehamna. Safi et Youssoufia, et qu’il s’agit à travers ce plan de mettre en place des mécanismes de la bonne gouvernance, de déployer des services d’intérêt général et concurrentiel et de réaliser ou participer à des projets économiques structurants.

«Dans le cadre de son projet de transformation, la CCIS-Marrakech-Safi a connu, lors de la première année de son plan de développement, la réalisation de divers chantiers dont celle d’un système d’information, la mise en place de la comptabilité générale, le déploiement des prestations de services d’intérêt général (espace de l’entreprise, démarches administratives, documents administratifs guichets Maroc PME et OMPIC) ainsi que la mise en place d’une stratégie de communication», précise Aujourd’hui Le Maroc. La Chambre prévoit, parmi ses chantiers, le déploiement des services concurrentiels et la réalisation de projets d’intérêt économique.

En ce qui concerne la CCIS-RSK, l’objectif de ce projet serait d’élaborer des mécanismes et des outils de pilotage et de suivi de mise en oeuvre du plan de développement, d’implémenter des prestations de service d’intérêt général et d’intérêt concurrentiel et d’assister le démarrage des projets économiques générateurs de ressources permettant le renforcement de l’autonomie financière de la CCIS.

Le plan de développement de la CCIS-RSK envisage aussi, parmi ses chantiers, le déploiement des services concurrentiels, la mise en place d’une stratégie de communication et la réalisation de projets d’intérêt économique.

A rappeler que la réforme des Chambres de commerce, d’industrie et de services (CCIS) est l’une des priorités du gouvernement en général et du ministère de l’industrie et du commerce en particulier.