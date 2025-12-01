Politique

Révision annuelle des listes électorales: les non-inscrits appelés à déposer leurs demandes jusqu’au 31 décembre

Un électeur glisse son bulletin de vote dans une urne. (Photo d'illustration)

L’opération de dépôt des demandes d’inscription en vue de la révision annuelle des listes électorales générales pour l’année 2026 est ouverte jusqu’au 31 décembre 2025, annonce, lundi, un communiqué du ministère de l’Intérieur.

Par Le360 (avec MAP)
Le 01/12/2025 à 19h03

Le ministère appelle les citoyens et citoyennes non-inscrits, répondant aux conditions exigées par la loi et âgés d’au moins 18 ans ou devant atteindre cet âge le 31 mars 2026, à déposer leurs demandes d’inscription jusqu’au 31 décembre 2025.

Les citoyens et citoyennes concernés peuvent déposer leurs demandes auprès des autorités administratives locales dont relève leur lieu de résidence ou directement via le site «www.listeselectorales.ma», précise le communiqué.

Lire aussi : Les municipales auront lieu en 2027, un an après les législatives

De même, les citoyens et citoyennes ayant changé leur lieu de résidence sont appelés à soumettre, dans les mêmes délais, leurs demandes de transfert d’inscription à la liste électorale de la commune ou l’arrondissement dont relève leur nouvelle résidence, ajoute la même source.

Concernant les citoyens et citoyennes inscrits sur ces listes, qui ont changé le lieu de résidence dans la même commune ou le même arrondissement, ils doivent, dans les mêmes délais, en informer l’autorité administrative dont relève leur nouveau lieu de résidence afin d’actualiser leur adresse dans la liste électorale de la commune ou arrondissement concerné.

Par ailleurs, les citoyens et citoyennes déjà inscrits sur les listes électorales peuvent vérifier leurs données personnelles contenues dans ces listes auprès des autorités locales dont relève leur nouveau lieu de résidence ou en envoyant un SMS au numéro gratuit 2727, conclut le communiqué.

#listes électorales#ministère de l’Intérieur#Élections

