Les municipales auront lieu en 2027, un an après les législatives

Nabil Benabdallah, secrétaire général du PPS (Y.Mennan/Le360).

Par Mohamed Chakir Alaoui
Le 02/09/2025 à 14h52

VidéoLes élections municipales n’auront lieu qu’en 2027, un an après les élections législatives de 2026, a appris Le360.

Les partis politiques soumettent actuellement leurs propositions de réforme du Code électoral au ministère de l’Intérieur. Cette réforme, qui devrait être finalisée d’ici décembre 2025, concerne uniquement l’organisation et le déroulement des élections législatives pour la Chambre des représentants.

En se référant au ministère de l’Intérieur, Nabil Benabdallah, secrétaire général du PPS, a précisé lors de la présentation du mémorandum de réforme du code électoral que «le nouveau système électoral ne concerne que le scrutin législatif».

Le mandat de l’actuelle législature prend fin en septembre 2026, après cinq ans. Les prochaines élections législatives sont donc prévues pour cette année-là.

Les élections municipales, quant à elles, auront lieu en 2027, car le mandat des conseillers municipaux est de six ans.

Il est à noter que les deux scrutins, législatif et municipal, ont eu lieu le même jour en septembre 2021, avec des mandats de cinq ans pour les députés et de six ans pour les conseillers.

#Élections#Maire#Législatives#Nabil Benabdallah#PPS#Ministère de l'Intérieur

