Incendies de forêt: l’ANEF alerte sur un risque extrême dans plusieurs provinces du Nord

Feu de forêt dans la commune de Derdara, province de Chefchaouen, le 13 août 2025. (S.Kadry/Le360)

L’Agence nationale des eaux et forêts (ANEF) vient d’annoncer la publication de son Bulletin de risque des incendies de forêts (BRIF) couvrant la période allant du 17 au 20 août, sur la base de modèles scientifiques de prédiction et d’analyse des données liées à la nature des forêts, leur combustibilité et inflammabilité, ainsi qu’aux paramètres topoclimatiques.

Selon ce bulletin, un risque extrême d’incendie est identifié dans les provinces de Chefchaouen, Fahs-Anjra, Tanger-Asilah, M’diq-Fnideq et Taza, tandis qu’un risque élevé est relevé dans les provinces d’Al Hoceima, Larache, Ouezzane, Tétouan, Ifrane et Taounate.

Lire aussi : Chefchaouen: deux Canadair mobilisés contre un feu de forêt

Par ailleurs, un risque moyen concerne les provinces de Berkane, Driouch, Nador, Oujda-Angad, Sefrou, Rabat, Salé, Skhirate-Témara, Azilal, Béni Mellal, Khénifra, Essaouira et Agadir Ida-Outanane, précise l’ANEF dans son bulletin.

À cet effet, l’Agence appelle l’ensemble des riverains des forêts, estivants, visiteurs ainsi que les professionnels opérant en milieux forestiers à faire preuve de la plus grande vigilance, en prenant toutes les précautions nécessaires pour éviter les départs de feux.

L’ANEF invite également les citoyens à alerter rapidement les autorités locales en cas d’observation de fumées ou de comportements suspects à proximité des massifs forestiers.