Société

Incendies de forêt: l’ANEF alerte sur un risque extrême dans plusieurs provinces du Nord

Feu de forêt dans la commune de Derdara, province de Chefchaouen, le 13 août 2025. (S.Kadry/Le360)

L’Agence nationale des eaux et forêts (ANEF) a publié son bulletin de risque des incendies de forêts couvrant la période du 17 au 20 août. Plusieurs provinces du Nord, dont Chefchaouen, Fahs-Anjra et Taza, sont placées en alerte extrême, tandis que d’autres régions enregistrent un risque élevé ou moyen. L’Agence appelle à la vigilance maximale des riverains et visiteurs.

Par Le360 (avec MAP)
Le 16/08/2025 à 12h04

L’Agence nationale des eaux et forêts (ANEF) vient d’annoncer la publication de son Bulletin de risque des incendies de forêts (BRIF) couvrant la période allant du 17 au 20 août, sur la base de modèles scientifiques de prédiction et d’analyse des données liées à la nature des forêts, leur combustibilité et inflammabilité, ainsi qu’aux paramètres topoclimatiques.

Selon ce bulletin, un risque extrême d’incendie est identifié dans les provinces de Chefchaouen, Fahs-Anjra, Tanger-Asilah, M’diq-Fnideq et Taza, tandis qu’un risque élevé est relevé dans les provinces d’Al Hoceima, Larache, Ouezzane, Tétouan, Ifrane et Taounate.

Lire aussi : Chefchaouen: deux Canadair mobilisés contre un feu de forêt

Par ailleurs, un risque moyen concerne les provinces de Berkane, Driouch, Nador, Oujda-Angad, Sefrou, Rabat, Salé, Skhirate-Témara, Azilal, Béni Mellal, Khénifra, Essaouira et Agadir Ida-Outanane, précise l’ANEF dans son bulletin.

À cet effet, l’Agence appelle l’ensemble des riverains des forêts, estivants, visiteurs ainsi que les professionnels opérant en milieux forestiers à faire preuve de la plus grande vigilance, en prenant toutes les précautions nécessaires pour éviter les départs de feux.

L’ANEF invite également les citoyens à alerter rapidement les autorités locales en cas d’observation de fumées ou de comportements suspects à proximité des massifs forestiers.

Par Le360 (avec MAP)
Le 16/08/2025 à 12h04
#Feu de forêt#Feux de forêt#Incendies#ANEF#Nord du Maroc

LEs contenus liés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Les feux de forêts reprennent de plus belle dans le nord du Royaume

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Feu de forêt à Chefchaouen: un dispositif important toujours déployé sur le terrain

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Feu de forêt à Chefchaouen: 500 hectares ravagés, la mobilisation reste totale face aux flammes

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Un feu de forêt à Bni Karrich: le chergui attise les flammes près de Tétouan

Articles les plus lus

1
Anticiper, neutraliser, protéger ou comment le Maroc a hissé son renseignement au rang d’arme stratégique
2
Mandats d’arrêt, refus d’accès et humiliations: la France intensifie ses frappes contre l’Algérie
3
Les détails du projet de loi sur les animaux errants et pourquoi il est interdit de les nourrir
4
Chiens et chats errants entre fermeté et compassion
5
Au Moussem Moulay Abdellah Amghar, la cuisine populaire fait aussi sa fantasia
6
Feu de forêt à Chefchaouen: un dispositif important toujours déployé sur le terrain
7
La vallée des Aït Bouguemez se trouve en montagne…
8
Très cher Maroc! (2)
Revues de presse

Voir plus