Les feux de forêts reprennent de plus belle dans le nord du Royaume

Le feu ravage des arbres de la région de Chefchaouen, au nord du Royaume, le 15 août 2021. . AFP/Fadel Senna

L’année dernière, le nord du Royaume avait connu un répit, notable, en matière d’incendies forestiers. Cependant, depuis le début de l’été, ce phénomène, destructeur, a repris avec une intensité alarmante.

Plusieurs régions ont été touchées, et le feu a généré des dégâts considérables au sein de précieux écosystèmes, rapporte Al Ahdath Al Maghribia dans son édition du jeudi 14 août. Parmi les zones les plus affectées, figurent les forêts avoisinant Tétouan, où certains feux, comme ceux de Bnou Koraiche, continuent de consumer la végétation, malgré l’intervention des sapeurs-pompiers.

À peine après avoir maîtrisé les sinistres de Bab Taza, qui avaient dévasté plusieurs hectares, de nouveaux incendies se sont déclarés le mardi 12 août, menaçant l’une des plus importantes réserves forestières de la région, pourtant vitale pour ses habitants.

Pendant deux jours, une véritable armada –composée de pompiers, de forestiers, de militaires et de forces auxiliaires– s’est mobilisée pour circonscrire les flammes à Bab Taza. Ces incendies n’ont, fort heureusement, fait ni victimes ni blessés, mais ont, en revanche, causé des pertes environnementales majeures.

Les autorités ont d’ailleurs interpellé un suspect présumé, accusé d’avoir allumé ces feux volontairement et placé désormais en garde à vue sur ordonnance du procureur général du Roi près la Cour d’appel de Tétouan, relaie Al Ahdath Al Maghribia.

Parallèlement, dans les montagnes escarpées de Gharghir, les équipes ont livré une bataille acharnée contre les flammes, dans des conditions rendues périlleuses par les vents violents du sirocco.

Le gouverneur de Tétouan s’est d’ailleurs déplacé sur le terrain pour superviser lui-même les opérations, témoignant de l’urgence et de la gravité de cette situation.