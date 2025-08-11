Feux de forêts: le Maroc envoie deux Canadair au Portugal

Les deux avions, attendus dans la journée de lundi, seront intégrés au dispositif de lutte contre les incendies jusqu’à la fin de la semaine, précise un communiqué.

Le Portugal avait initialement sollicité l’aide de l’Espagne, mais cette dernière n’a pas pu répondre favorablement en raison de la recrudescence des feux sur son territoire, précise le gouvernement.

En Espagne, la canicule qui frappe depuis une semaine le pays engendre de multiples incendies.

Lundi, en fin d’après-midi, le Portugal faisait face à quatre grands brasiers, principalement dans le nord et le centre du pays, mobilisant plus de 1.600 pompiers, 528 véhicules et 28 moyens aériens, selon José Ribeiro, commandant national de la protection civile.

Le foyer mobilisant le plus de moyens se situe à Trancoso (centre), où quelque 700 pompiers et cinq moyens aériens sont déployés.

L’incendie, qui brûle depuis samedi, a déjà détruit environ 8.000 hectares, essentiellement des oliveraies et des vignobles, d’après le maire de cette commune, Amilcar Salvador.

Un peu plus au sud, un autre incendie, actif depuis dimanche, fait rage dans la région de Covilha, à proximité du parc naturel de la Serra da Estrela.

En proie à de fortes chaleurs, avec des températures qui pourront atteindre les 44°C mardi dans le sud, selon l’institut météorologique, le pays est en situation d’alerte jusqu’à mercredi.

Depuis le début de l’année, environ 60.000 hectares sont déjà partis en fumée au Portugal, selon des données provisoires de l’Institut national des forêts (ICNF).

Les experts considèrent que la multiplication des vagues de chaleur est une conséquence du changement climatique. La péninsule ibérique est fortement frappée, avec des canicules et sécheresses qui favorisent les feux de forêt.