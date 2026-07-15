Régions du nord: ouverture d’une enquête pour déterminer la cause de certains incendies de forêts

Même en l’absence de canicule ou de vents forts, certaines zones des régions du nord ont subi de violents incendies de forêts qui ont ravagé de vastes espaces de couvert végétal. Selon Al Akhbar de ce 16 juillet, des incendies ont éclaté de façon inexpliquée dans les forêts de Mdiq (près de la commune de Mzala, dans des forêts des provinces de Chefchaouen, Larache, Al Hoceima…). Même le périmètre urbain de Tétouan a été dangereusement menacé par des départs de feux, certains ayant consumé des centaines d’hectares, comme à Larache, alors que d’autres ont été rapidement maîtrisés, surtout à Al Hoceima.

Face aux doutes qui subsistent sur l’origine de la plupart de ces incendies, le parquet général a ordonné à la police judiciaire d’ouvrir une enquête élargie, avec l’aide de la police scientifique, en vue de déterminer les causes de ces sinistres, alors que les habitants des régions concernées les imputent à des activités humaines. Al Akhbar estime, sur la base des témoignages de certains d’entre eux, que la présence d’immigrés clandestins, qui ont fait de ces forêts du nord des gîtes, serait à l’origine du départ de nombreux incendies, puisqu’ils fument et cuisinent imprudemment, sans veiller à la moindre règle de sécurité.

Les représentants du ministère de l’Intérieur dans la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima ont organisé ces derniers temps de nombreuses réunions de sensibilisation sur les incendies de forêts. Le Wali de la région aurait, pour sa part, pris de nombreuses mesures anticipatives, dont la mobilisation permanente de pompiers de la Protection civile, d’agents des forces auxiliaires, des services des eaux et forêts, de volontaires et, en cas de nécessité, le renfort des Forces armées royales et des avions bombardiers du feu, Canadair, sera sollicité.

Des militants d’ONG locales exhortent les autorités à lancer une vaste opération de reboisement, pour reconstituer les vastes espaces qui ont été décimés par le feu. Cette reconstitution doit s’effectuer selon des normes de sécurité précises, comme l’ouverture d’allées pour permettre aux pompiers et à leur matériel de se déployer facilement en cas d’incendie. De même, les forces de sécurité sont appelées à mener des patrouilles régulières pour empêcher tout acte de pyromanie, volontaire ou pas. Cette présence sécuritaire permettra aussi de protéger les forêts contre la voracité de certains promoteurs immobiliers.