Dans le sud de l’Europe, les pompiers luttent contre des incendies précoces

Cette photographie montre un incendie de forêt dans la région des Aspres, vu depuis Millas, dans le département des Pyrénées-Orientales (sud de la France), le 5 juillet 2026. AFP or licensors

En France, quelque 4.500 hectares ont déjà été parcourus par l’incendie qui s’est déclaré samedi soir dans un massif difficile d’accès près du Mont Canigou (sud-ouest), et a grièvement blessé un sapeur-pompier et un habitant.

«Les conditions météorologiques restent défavorables et nécessitent la poursuite d’une mobilisation importante des secours», a indiqué la préfecture des Pyrénées-Orientales dans la nuit de dimanche à lundi, précisant que «les habitants de 26 communes ont été invités a évacuer».

La progression de l’incendie a déjà poussé les autorités à ordonner l’évacuation de quelque 10.500 personnes, habitants du massif des Aspres et de la ville d’Ille-sur-Têt.

Le feu se situe à quelques dizaines de kilomètres des Angles, où est prévue l’arrivée lundi vers 15H00 GMT de la 3e étape du Tour de France, démarrant à Granollers (Espagne). Conséquence: l’étape sera limitée, en territoire français, «au passage des seuls coureurs et des véhicules indispensables à l’organisation de l’épreuve», et «sans public», avait annoncé plus tôt lors d’une conférence de presse Pierre Regnault de la Mothe, le préfet.

#TourDeFrance 📷 Information importante pour ce lundi 6 juillet 2026 : une étape maintenue, mais sans public ni caravane publicitaire



En raison de l'incendie qui touche actuellement les Pyrénées-Orientales et afin de permettre la mobilisation maximale des moyens de secours, la… pic.twitter.com/h0G5i8HGqp — Préfet des Pyrénées-Orientales (@Prefet66) July 5, 2026

Quelque 700 sapeurs-pompiers, 200 véhicules terrestres et près d’une dizaine de moyens aériens luttent contre ce feu.

«Le feu est passé à 300 mètres des maisons. On a été surpris par la vitesse de propagation, c’était impressionnant, limite la panique», confie Patrice, 53 ans, habitant de Trévillach qui n’a pas souhaité donner son patronyme.

Ce brusque départ de feu est intervenu alors que les Pyrénées-Orientales, comme six autres départements en France, est repassé en vigilance orange canicule.

Lundi, 16 départements du sud et de l’ouest seront au total en vigilance orange canicule, avec localement des températures attendues jusqu’à 40°C.

Deux autres incendies de moindre ampleur sévissent parallèlement, dans le sud et le centre-ouest.

La plupart des départs de feu sont d’origine humaine, selon les pompiers, mais leur développement est favorisé par la multiplication des vagues de chaleur et de la sécheresse sous l’effet du changement climatique.

Les canicules à répétition sont un marqueur sans équivoque du changement climatique, causé principalement par la combustion d’énergies fossiles par les humains.

En 2025, les superficies ravagées en Europe par les incendies de forêt ont atteint le chiffre record de 1.034.550 d’hectares.

Espagne, Portugal, Grèce

De l’autre côté de la frontière, un incendie a débuté vendredi en Espagne près de la touristique Costa Brava, brûlant 2.200 hectares. Il a été «stabilisé» dimanche, selon les pompiers.

À la mi-journée, les autorités ont levé le confinement imposé à une dizaine de communes autour de La Bisbal d’Empordà, près de Gérone, à une vingtaine de kilomètres de la côte méditerranéenne, autorisant les habitants à regagner leurs domiciles.

Le foyer est probablement dû à une «négligence» et une personne a été arrêtée, selon les autorités. Selon les médias espagnols, il pourrait s’agir d’un ouvrier qui aurait utilisé une disqueuse dans une zone interdite. L’homme a été remis en liberté provisoire, mais reste poursuivi.

Dans le nord du Portugal, un important feu de forêt brûle depuis trois jours à Vouzela, dans le district de Viseu. Il a ravagé au moins 13.000 hectares de végétation, mais «la situation évolue favorablement» dimanche, selon les autorités qui estiment qu’environ 80% de l’incendie est fixé.

Frappé par une intense vague de chaleur depuis mercredi, le Portugal a connu ces derniers jours ses premiers feux de forêt majeurs de l’été, qui ont fait au moins neuf blessés dont deux civils. Les autorités ont demandé des renforts européens.

En Grèce, où les autorités ont prévenu d’un risque «très élevé» d’incendies dimanche en raison des hautes températures et de vents forts, les pompiers luttent toujours contre les flammes dans deux usines de la grande ville de Thessalonique (nord-est), après un feu de forêt entre-temps maîtrisé.

Selon les pompiers, 60 incendies au total se sont déclarés au cours des dernières 24 heures dans l’ensemble du pays, mais la plupart ont pu être maîtrisés rapidement.