Transport aérien: la RAM reprend ses vols vers São Paulo

À bord d’un Dreamliner, les quelque 300 passagers ont été chaleureusement accueillis à l’aéroport international de Guarulhos. L’appareil a bénéficié du traditionnel «Water Salute» lors d’une cérémonie qui a réuni des responsables et des acteurs du tourisme brésiliens.

La réouverture de cette liaison stratégique, connectant les deux capitales économiques, répond à une demande croissante de la part des hommes d’affaires et des touristes des deux rives de l’Atlantique.

Opérée à raison de trois vols hebdomadaires, la liaison propose des départs de Casablanca les lundis, jeudis et samedis à 16h40, avec une arrivée à São Paulo à 22h20 (heure locale). Les vols retour quittent la capitale paulista les mardis, vendredis et dimanches à 00h25, pour une arrivée à Casablanca à 13h15. Ces trajets sont assurés par des Boeing 787 Dreamliner, des avions de nouvelle génération réputés pour leur haut niveau de confort, leur sûreté, et leur faible empreinte carbone.

L’accord de partage de codes signé avec GOL Linhas Aéreas, la principale compagnie aérienne brésilienne, permettra d’étendre la connectivité vers d’autres villes au Brésil et au Maroc, a souligné Othman Baba, directeur régional de la RAM.

Il a également précisé que les passagers pourront accéder, depuis le hub de Casablanca, à un réseau de 97 destinations à travers le monde, incluant l’Europe, l’Afrique, le Moyen-Orient, et bientôt l’Asie, avec l’ouverture imminente d’une liaison vers Pékin.