La FRMF et la RAM dévoilent les nouveaux maillots de la sélection nationale de football

L’événement s’est déroulé aujourd’hui à l’aéroport de Rabat-Salé en présence de Faouzi Lakjaa, président de la FRMF, et d’Abdelhamid Addou, PDG de la RAM. La cérémonie a également vu la participation de Yassine Mejbar, directeur marketing de Planet Sport, et de Petter Dangl, directeur chez l’équipementier EEMEA Distribution. La présentation des nouveaux maillots a été confiée au gardien de but de l’équipe nationale, Yassine Bounou, qui a reçu les acclamations enthousiastes de l’assistance, rassemblée sur une tribune dressée pour l’occasion face à un avion Dreamliner (B787) de la RAM, peint aux couleurs nationales, le rouge et le vert.

Les organisateurs ont qualifié cet événement d’«étape majeure en prévision de la CAN 2025 au Maroc» et ont souligné «l’étroitesse de la coopération entre PUMA, la FRMF, la RAM et Planet Sport», mettant en avant «l’engagement collectif à soutenir le football marocain sur la scène internationale». Selon un communiqué conjoint, la collaboration de Puma avec le designer Abderrahmane Trabsini «a donné lieu à la création de deux types de maillots qui célèbrent la richesse du patrimoine culturel marocain».

Il s’agit du maillot «Kit Home», réservé aux compétitions de l’équipe du Maroc sur le territoire national, et du «Kit Away», destiné aux matchs joués à l’extérieur du Royaume. «Incarnant l’essence de l’art marocain, le Kit Home présente, selon le communiqué, des motifs inspirés des dessins géométriques et des carreaux de zellige marocains traditionnels, avec, en son centre, l’étoile à cinq branches du drapeau marocain, mise en évidence pour refléter l’authenticité de la culture marocaine». Quant au Kit Away, «des broderies et des symboles inspirés de l’artisanat amazigh ont été incorporés, avec des motifs qui se connectent profondément à l’héritage marocain».

Dans une déclaration pour Le360, Abdelhamid Addou, PDG de la RAM, a rappelé que la compagnie aérienne du Royaume est «le transporteur officiel de l’équipe nationale» et qu’il est «de son devoir d’accompagner la sélection dans toutes ses activités, surtout lorsqu’il s’agit d’un événement majeur comme le lancement en première mondiale du nouveau maillot de l’équipe nationale». Il a ajouté que la RAM était «évidemment très honorée» d’être partenaire, précisant que l’entreprise accompagnera cet événement avec «certaines initiatives», comme le fait que «les équipages de nos avions seront habillés aux couleurs de l’équipe nationale et que les équipes au sol, dans différents aéroports du monde et au Maroc, porteront également le maillot de l’équipe nationale. (…) Tout cela constitue une manière de montrer notre mobilisation derrière l’équipe nationale», a conclu le patron de la RAM.