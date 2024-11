Transport aérien: accord de partage de codes entre RAM et la compagnie brésilienne Gol

Dans un communiqué conjoint, Royal Air Maroc (RAM) et la compagnie aérienne brésilienne Gol Linhas Aéreas annoncent la signature d’un accord de partage de code. Ce «Code share» s’appliquera aux vols reliant São Paulo et Casablanca, et couvre également des liaisons à l’intérieur du Maroc, précisément de Casablanca vers Marrakech, Agadir, Tanger, Fès, Oujda, Nador, Ouarzazate, Laâyoune, Errachidia et Dakhla.

Les clients de RAM bénéficieront aussi du réseau de destinations de Gol au Brésil, dont Rio de Janeiro, Brasilia et Porto Alegre. L’accord permettra à la compagnie brésilienne de commercialiser des vols en interligne vers plus de 20 destinations en Afrique couvertes par le réseau de RAM.

L’accord de partage de codes permet aux deux compagnies de commercialiser de nouvelles offres et segments et d’augmenter leur réseau et leur force de vente. Pour les passagers, ce partenariat offre un ensemble d’avantages, notamment un plus grand choix de tarifs, ainsi que la possibilité d’acheter un billet unique en monnaie locale (sur les itinéraires incluant les deux compagnies aériennes), en plus d’une protection garantie sur les vols de correspondance, une réservation de vol plus facile, un enregistrement simplifié ainsi que l’enregistrement des bagages de bout en bout pour les voyages avec correspondances.

RAM propose actuellement trois fréquences hebdomadaires directes reliant São Paulo à Casablanca (chaque mardi, vendredi et dimanche). Au départ de Casablanca, la compagnie aérienne propose trois fréquences pour São Paulo (chaque lundi, jeudi et samedi). Les vols sont opérés par les avions Boeing 787 Dreamliner. Par ailleurs, les clients marocains auront accès au réseau étendu des destinations de Gol au Brésil, avec 65 aéroports exploités au niveau de tout le pays.

Gol et RAM ajouteront progressivement de nouvelles destinations à l’accord de partage de code, à la fois en Amérique du Sud, avec le transporteur brésilien, et en Afrique, avec le transporteur marocain. Bientôt, les clients des deux compagnies aériennes auront également la possibilité d’accumuler et d’échanger des points dans les programmes de fidélité Smiles de Gol et le programme de fidélité Safar Flyer de RAM.