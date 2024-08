Toronto, Pékin… Royal Air Maroc déploie ses ailes

Initialement prévue en 2020, la reprise de la desserte Casablanca-Pékin par Royal Air Maroc (RAM) sera effective en janvier 2025.

Le pavillon marocain l’a annoncé ce 5 août, indique Jeune Afrique. RAM rétablira trois vols hebdomadaires, les lundis, jeudis et samedis, à destination de la capitale chinoise et les vols au départ de Pékin décolleront tous les mardis, vendredis et dimanches.

Selon Jeune Afrique, «la première ligne directe entre le Maroc et la Chine sera essentiellement dédiée au développement du tourisme marocain, puisque 80% des passagers attendus sur cette route devraient être des touristes étrangers». La liaison vise aussi à consolider davantage les relations économiques et commerciales entre les deux pays.

La route aérienne reliant la capitale économique marocaine à Pékin avait été lancée en janvier 2020, avant d’être suspendue deux semaines plus tard, à cause de la pandémie de Covid-19.

«Trois jours plus tôt, la compagnie marocaine annonçait l’ouverture d’une ligne directe reliant Casablanca à Toronto, toujours dans le cadre du renforcement de son réseau international», rappelle le mensuel.

À partir du 8 décembre 2024, RAM assurera cette liaison trois fois par semaine, les mercredis, vendredis et dimanches.

Il s’agira de la seconde ligne de RAM à destination du Canada, qui dessert déjà Montréal depuis 1975.

La seconde compagnie aérienne continentale va ainsi étendre son réseau en Amérique, où elle compte aussi des vols directs vers New York, Washington, Miami, destinations auxquelles s’ajoutera São Paulo, dès le 7 décembre prochain.

Le lancement de cette route répond d’abord à la forte demande des Marocains installés au Canada, en particulier dans la province de l’Ontario, dont Toronto est la capitale.

«Tout comme la liaison Casablanca-Pékin, cette nouvelle ligne doit contribuer au rayonnement touristique du Maroc, comme convenu dans le contrat-programme 2023-2037 avec le gouvernement marocain», écrit Jeune Afrique.

«Royal Air Maroc est un outil de souveraineté international», avait rappelé Abdelhamid Addou, le PDG de RAm, dans un précédent entretien accordé à ce média.

Toutefois, le contrat signé avec l’État l’an dernier est davantage orienté vers le développement des connexions continentales ainsi qu’entre l’Afrique et l’Europe.

En mai dernier, le PDG de RAM confiait à Jeune Afrique sa volonté d’ajouter 75 destinations européennes, ainsi qu’une quinzaine en Afrique dans les dix années à venir.