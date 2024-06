Jaal: évasion estivale au cœur de Marrakech

Les visiteurs de cet établissement Adults-Only auront le plaisir de séjourner dans des chambres raffinées inscrites dans la plus pure tradition orientaliste, avec des salles de bain aux zelliges faits main, séparées des WCs et ouvertes en moucharabieh sur les espaces de vie.

Un coin sofa pour de moments de détente avec des services dans l’air du temps, Netflix et bien d’autres fonctionnalités seront disponibles sur la Smart TV à écran plat interactif de 55 pouces. Comfy jusqu’au bout, l’établissement met à disposition de ses clients un florilège de produits de beauté formulés à partir d’huiles essentielles et d’extraits de plantes biologiques signés Botanika.

Jaal, Riad Resort.

Le Riad Resort propose des chambres de 36 m2, avec un balcon donnant sur les jardins ou sur la grande piscine du Riad, nichée dans un écrin de végétation. L’établissement propose également des suites de 70 à 290 m2 avec terrasse ou solarium, donnant sur un magnifique patio ou sur la piscine et les jardins. Toutes les suites sont dotées d’un salon privé et d’un dressing.

Le tout au service d’une expérience pensée pour être mémorable, différente, où chaque instant, chaque détail a été imaginé pour susciter l’émerveillement. Un lieu pour être soi-même, pour vivre ses passions et explorer ses envies. Et pour ce faire, Jaal propose à ses clients un panel d’activités et d’expériences: sport, wellbeing, gastronomie, aventures et ateliers créatifs. Tout y est possible!

Sans oublier la composante bien-être qui fait partie intégrante de la promesse du Adults-Only: 800m2 de piscine extérieure pour vos bains de vitamine D et 3.000 m2 d’espaces Wellness, répartis entre Spa, Hammam, piscine chauffée indoor, jacuzzi, dojo Yoga, espace cardio, musculation, boxe et terrain de Padel.

Pour un séjour inoubliable cet été, profitez de -20% sur le meilleur tarif pour toute réservation directe sur le site A Collection ou via appel téléphonique. Réservez dès maintenant et préparez-vous à vivre une expérience unique!