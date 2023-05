Jaal, Riad Resort, une odyssée sensorielle

Ode à l’hospitalité marocaine, les chambres et suites s’inscrivent dans la plus pure tradition orientaliste avec tout le confort et le service des plus hauts standards d’exigence hôtelière, toutes dotées d’un balcon offrant une vue imprenable sur les jardins, la piscine extérieure ou le patio. Vous y serez accueillis avec un joli plateau de mignardises. En hommage à l’élégance de la tradition, des salles de bain aux zelliges faits main, ouvertes en moucharabieh sur l’espace de vie, sont à votre disposition. Un coin canapé pour vos lectures et une smart TV à écran plat interactif pour vos moments Netflix & Chill. Comfy jusqu’au bout, des peignoirs et des chaussons sont mis à disposition pour flâner confortablement comme à la maison.

Jaal, Riad Resort.

À Jaal, nous croyons fermement à l’adage qui dit «Bien manger, c’est le début du bonheur». Le Riad abrite donc 5 restaurants, dont chaque menu est une invitation au voyage et à la découverte de nouvelles cultures culinaires, avec des mets inventifs aux saveurs cosmopolites signés de générosité.

Prendre soin de soi revêt une importance de plus en plus croissante pour pallier au stress du quotidien. À Jaal, la parenthèse bien-être prend de la place… beaucoup de place, soit 800 m2 de piscine extérieure pour vos bains de vitamine D et 3000 m2 d’espace Wellness, réparti entre spa, hammam, piscine chauffée indoor, jacuzzi, dojo de yoga, espace cardio et cross-fit.

Place à l’art, à la création et à la littérature. Marrakech a depuis toujours fourmillé de créativité, c’est de cette effervescence que Jaal puise son inspiration. Le Riad compile les attraits pour nourrir vos envies et passions. Galerie en constante mouvance, ateliers créatifs, bibliothèque et expositions d’art font de ce lieu le nouveau hot spot culturel de la cité ocre.