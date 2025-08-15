Politique

L’Inde et le Maroc, des liens solides appelés à se renforcer

Sanjay Rana, Ambassadeur de l’Inde au Maroc, le 15 août 2025.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mennan
Le 15/08/2025 à 14h45

VidéoÀ l’occasion du 79ème anniversaire de l’indépendance de l’Inde, célébré vendredi 15 août à Rabat en présence de nombreuses personnalités marocaines et étrangères, l’ambassadeur de l’Inde a dressé pour Le360 un panorama des liens politiques, économiques et culturels qui unissent les deux pays, tout en esquissant les perspectives de leur renforcement.

Dans un entretien avec Le360, l’ambassadeur de l’Inde au Maroc, Sanjay Rana, a souligné la solidité et la profondeur des relations entre Rabat et New Delhi, rappelant qu’elles reposent sur «d’excellentes relations et ce, depuis fort longtemps». «Aujourd’hui, notre relation est encore plus forte grâce à l’amitié étroite entre nos dirigeants», a-t-il affirmé.

Ces liens privilégiés couvrent un large spectre: politique, économie, commerce, formation, et même coopération militaire. Sur le plan économique, les échanges bilatéraux atteignent près de 3 milliards de dollars par an, avec une balance commerciale équilibrée. Le Maroc exporte vers l’Inde des produits d’ingénierie, des textiles, de la fibre optique, ainsi que des produits pétroliers, alimentaires et céréaliers. En retour, l’Inde fournit au Royaume des produits similaires.

La coopération en matière de formation et de renforcement des capacités constitue également un pilier majeur. «Des centaines de professionnels marocains se rendent en Inde pour recevoir une formation dans nos meilleures institutions», a précisé M. Rana.

Le partenariat s’étend aussi au domaine militaire, notamment dans «la fabrication et la production de moyens de défense». L’ambassadeur a cité à cet égard la société indienne Tata, qui produit des véhicules destinés aux forces armées marocaines.

Confiant dans l’avenir de cette relation, le diplomate a conclu: «L’avenir de l’amitié entre nos deux pays est très prometteur, et c’est une occasion pour moi de remercier nos amis, comme le Royaume du Maroc, pour leur soutien à l’Inde en tant que puissance.»

