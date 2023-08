Bourita et son homologue indien saluent l’excellence des relations bilatérales

Les ministres se sont félicités du haut niveau atteint par le Partenariat Stratégique entre les deux pays, convenu à l’occasion de la visite historique de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’Assiste, en Inde, en novembre 2015, et ont examiné les opportunités et les instruments visant à hisser les relations bilatérales à un niveau encore plus ambitieux, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.

M. Nasser Bourita a eu, aujourd’hui, un entretien téléphonique avec le ministre indien des Affaires Extérieures, M. Subrahmanyam Jaishankar.@DrSJaishankar pic.twitter.com/4bMLhPvthx — Maroc Diplomatie 🇲🇦 (@MarocDiplomatie) August 20, 2023

Les deux ministres ont également eu un échange approfondi sur des questions régionales et internationales d’intérêt commun, notamment les relations du Royaume avec les BRICS, ajoute le communiqué.