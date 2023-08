Réunion BRICS-Afrique: les précisions du Maroc

En réponse à certains médias qui ont fait, récemment, référence à une hypothétique candidature du Royaume à l’adhésion au Groupement BRICS, ainsi qu’à son éventuelle participation à la prochaine réunion BRICS-Afrique, prévue le 24 août à Johannesburg en Afrique du Sud, une source autorisée du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger souligne qu’il ne s’agit pas d’une initiative des BRICS ou de l’Union africaine, mais d’une invitation émanant de l’Afrique du Sud, à titre national.

«C’est une réunion organisée sur la base d’une initiative unilatérale du gouvernement sud-africain», précise-t-on de même source, ajoutant que le Maroc a donc évalué cette invitation à l’aune de sa relation bilatérale tendue avec ce pays.

Lire aussi : BRICS: et si la candidature du Maroc était un fake?

Selon la même source, l’Afrique du Sud a en effet toujours manifesté une hostilité primaire vis-à-vis du Royaume, et a pris de manière systématique des positions négatives et dogmatiques sur la question du Sahara marocain. «Pretoria a ainsi multiplié, à titre national et au sein de l’Union africaine, des agissements notoirement malveillants à l’endroit des intérêts supérieurs du Maroc», indique-t-on. Et la source du ministère de soutenir que la diplomatie sud-africaine est connue pour sa gestion légère, improvisée et imprévisible en matière d’organisation de ce genre d’évènements.

Pour preuve, poursuit-on, les entorses protocolaires délibérées et provocatrices qui ont émaillé l’invitation du Maroc à cette réunion. Pire, de nombreux pays et entités semblent avoir été invités arbitrairement par le pays hôte, sans fondement réel ni consultation préalable avec les autres pays membres du Groupement BRICS.

Pas de candidature formelle au groupement BRICS

«Il était ainsi devenu évident que l’Afrique du Sud allait détourner cet événement de sa nature et de son objectif, pour servir un agenda inavoué», affirme la même source, notant que le Maroc a par conséquent écarté, dès le départ, toute réaction favorable à l’invitation sud-africaine.

S’agissant de la relation du Royaume du Maroc avec le Groupement BRICS, la source du ministère note qu’encore une fois, la diplomatie sud-africaine s’est arrogé le droit de parler du Maroc et de sa relation avec les BRICS sans consultation préalable, estimant qu’il s’agit «d’approximations» qui ne reflètent aucunement la réalité.

Lire aussi : Ce que gagne le Maroc en intégrant les BRICS

Pour cette même source, le Maroc entretient certes des relations bilatérales substantielles et prometteuses avec les quatre autres membres du Groupement, et il est même lié à trois d’entre eux par des Accords de partenariat stratégique. Toutefois, le Royaume n’a jamais formellement fait acte de candidature au groupement BRICS.

«Un multilatéralisme efficient, solidaire et rénové»

«Il n’y a d’ailleurs pas encore de cadre ni de procédures précises régissant l’élargissement de ce groupement», précise-t-on. Et de soutenir que l’avenir des relations du Maroc avec le groupement en tant que tel, que ce soit dans leur nature ou dans leur portée, «s’inscrira dans le cadre général et les orientations stratégiques de la politique étrangère du Royaume, tels que définis par Sa Majesté le Roi Mohammed VI».

«Le Maroc demeure attaché à un multilatéralisme efficient, solidaire et rénové», souligne-t-on de même source, affirmant que le Royaume considère que les plateformes multilatérales ne devraient pas être utilisées pour encourager la division ou interférer dans les affaires intérieures des États souverains, ni créer des précédents qui risquent, un jour ou l’autre, de se retourner contre leurs initiateurs.