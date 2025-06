Visite imminente de Narendra Modi au Royaume: un tournant stratégique dans les relations Inde-Maroc

Le Premier ministre indien Narendra Modi entamera début juillet une tournée diplomatique ambitieuse, qui le conduira dans cinq pays d’Afrique, d’Amérique latine et du Moyen-Orient. Selon le quotidien économique indien Economic Times, cette série de déplacements vise à affirmer le leadership de l’Inde au sein du Sud global et à renforcer une coalition internationale contre le terrorisme, dans un contexte régional marqué par des tensions sécuritaires accrues après l’attaque de Pahalgam.

Le Maroc, premier arrêt

C’est par le Maroc, pays émergent et partenaire stratégique clé pour l’Inde en Afrique du Nord, que le Premier ministre indien inaugurera ce périple. La visite, longtemps différée pour des raisons d’agenda, devrait permettre à Narendra Modi de rencontrer le Roi Mohammed VI, un acteur majeur reconnu par New Delhi pour son influence régionale et sa stature politique, écrit le quotidien The Economic Times.

L’importance accordée par New Delhi au Maroc est manifeste dans les termes utilisés par Economic Times: «Le Maroc a, dans bien des domaines, émergé comme un point d’ancrage structurant en Afrique du Nord». Le Royaume, par sa stabilité, son développement économique rapide et son rôle régional, est perçu comme un partenaire incontournable.

Economic Times souligne que «le Maroc est depuis plusieurs années identifié par New Delhi comme un partenaire stratégique en Afrique du Nord, avec une économie en expansion, une influence régionale affirmée et un positionnement charnière entre l’Afrique de l’Ouest et l’Europe méridionale». Ce positionnement géographique et diplomatique confère au Maroc un rôle central que l’Inde souhaite explorer dans une perspective de coopération élargie.

Un agenda tourné vers le Sud global

Cette coopération bilatérale en pleine évolution vise notamment à renforcer les liens dans des domaines prioritaires tels que l’énergie, la cybersécurité, l’agriculture intelligente et les chaînes logistiques africaines. Le partenariat s’inscrit dans une dynamique globale où le Maroc sert de pont entre les continents africain et européen ainsi que le monde arabe.

Après le Maroc, Narendra Modi poursuivra sa tournée en Amérique latine, avec des escales en Argentine et au Brésil, pays partenaires dans les secteurs des minerais critiques, de la défense et de la sécurité alimentaire. L’étape brésilienne coïncidera avec le sommet des BRICS à Rio de Janeiro, événement majeur où Modi rencontrera plusieurs dirigeants du Sud global, dont le président chinois Xi Jinping.

Cette tournée s’achèvera par des étapes à Trinité-et-Tobago puis en Jordanie, illustrant la volonté de l’Inde d’élargir son rayonnement au-delà de l’Asie en tissant des partenariats stratégiques à l’échelle intercontinentale.