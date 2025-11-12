Casablanca prépare un nouveau cahier des charges pour la propreté urbaine

La commune urbaine de Casablanca et la société de développement local Casa Baia ont entamé une série de réunions consultatives avec les arrondissements et les présidents d’arrondissement de la ville afin d’élaborer un nouveau cahier des charges pour la gestion du secteur de la propreté. Plusieurs rencontres ont déjà eu lieu dans différents districts, notamment à Aïn Chok, Fida Mers Sultan, Aïn Sebaâ–Hay Mohammadi, Sidi Bernoussi et Moulay Rachid–Sidi Othmane, indique à ce titre le quotidien Al Ahdath Al Maghribia dans son édition de ce jeudi 13 novembre. D’autres réunions devraient suivre dans les préfectures d’Anfa, Ben M’sik et Hay Hassani, pour identifier les problématiques propres à chaque zone et proposer des solutions adaptées.

La commission chargée de la mise à jour du cahier des charges a relevé de nombreuses observations, dont la plupart concernent le balayage manuel, la faiblesse du contrôle, les retards dans le lavage des bennes à ordures, l’absence de campagnes de sensibilisation et la multiplication des déchets inertes. Ces constats seront intégrés dans la nouvelle version du document qui encadrera la gestion de la propreté à Casablanca, précise Al Ahdath Al Maghribia.

Depuis l’expiration, en juin dernier, des contrats liant la ville aux entreprises Arma et Averda, ces sociétés continuent d’assurer leurs services durant une période transitoire. Parallèlement, le bureau d’études NOVEC, filiale de la Caisse de dépôt et de gestion, a été mandaté pour mener une étude de faisabilité et une évaluation complète du secteur, en particulier du mode de gestion déléguée du nettoyage des voiries et des espaces publics. Ce travail doit servir de base à la sélection des futures entreprises, selon des critères rigoureux tenant compte de leur expérience, de leur capacité d’investissement et de leur engagement à obtenir des résultats concrets, a-t-on lu dans Al Ahdath Al Maghribia.

Les conclusions de cette étude seront présentées aux commissions permanentes de la commune avant leur soumission au vote lors d’une prochaine session du Conseil municipal. Ce processus aboutira au lancement d’un appel d’offres international pour choisir de nouvelles sociétés en charge du nettoyage urbain. Selon une source proche du dossier, la nouvelle version du cahier des charges ne sera pas un simple document technique, mais un cadre contraignant visant à améliorer la gestion quotidienne du secteur et à renforcer la qualité de vie dans la métropole. Parmi les nouveautés majeures, figurera la création d’une véritable police de la propreté, dotée d’un rôle à la fois dissuasif et pédagogique, destinée à sensibiliser les citoyens et à lutter contre les comportements inciviques tels que le dépôt sauvage d’ordures ou le non-respect des horaires de sortie des déchets.

Sur le plan technique, Casablanca prévoit de renforcer son parc de véhicules avec de nouvelles bennes à ordures compactrices et des camions spécialisés dans le lavage des conteneurs et de leurs emplacements, équipés de plateformes de nettoyage manuel. Les équipes devraient également être dotées de balayeuses électriques, de motos et de véhicules d’intervention rapide. Le plan inclut une réorganisation des points de collecte et leur répartition selon les spécificités de chaque arrondissement.

Le nettoyage des jardins publics sera désormais intégré au service de balayage manuel, tandis que les abords des marchés seront lavés chaque semaine tout au long de l’année, a-t-on encore lu. Les itinéraires de balayage seront ajustés pour répondre aux besoins des zones densément peuplées. Les grandes mosquées de la ville figureront aussi parmi les espaces bénéficiant d’un lavage mécanique régulier. Enfin, pour la collecte des déchets verts, il est prévu d’équiper certaines pelleteuses de pinces latérales, afin d’en faciliter la manipulation et le transport.