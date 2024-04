Les professionnels de la pêche du nord se plaignent du retard des équipements promis par le ministère

Des associations de marins-pêcheurs de Tétouan, Chefchaouen et Belyounech ont exprimé jeudi dernier leur insatisfaction face au gel des études que le ministre de l’Équipement et de l’eau, Nizar Baraka, avait promis de réaliser pour procéder à la réfection des infrastructures des petits ports. Des aménagements qui assurent les conditions de sécurité et de prévention en plus de leur soutien à la pêche traditionnelle, considérée comme l’un des plus importants facteurs de développement des petites communes de la région.

Une activité qui fournit des opportunités d’emploi à de nombreux jeunes des zones rurales à travers la commercialisation des poissons capturés localement. Des sources soulignent que le ministère de l’Équipement a montré sa compréhension face aux difficultés rencontrées par les marins-pêcheurs traditionnels à Tétouan, Mdiq et Chefchaouen mais estiment que le processus de la réalisation des études demeure toujours au point mort.

Il faut ajouter à cette problématique la corrosion du brise-lame des ports comme celui de Belyounech et l’impossibilité des marins de travailler en l’absence de conditions de sécurité appropriées pendant les intempéries. Les mêmes sources indiquent que les marins de Belyounech ont appelé les pouvoirs publics à accélérer la consolidation des infrastructures du port en renforçant la digue. Les digues des petits et grands ports, relaie Al Akhbar, constituent les plus importants piliers pour garantir la sécurité des pêcheurs, des barques et des bateaux. Ces digues sont construites conformément à des normes spécifiques et suite à des études réalisées par des ingénieurs spécialisés.

Il faut rappeler que le conseil provincial de la préfecture de M’diq avait soutenu l’exécution du projet du port de Belyounech pour permettre aux marins-pêcheurs de travailler dans des conditions de sécurité maximale et de participer aux stratégies du développement de la région.