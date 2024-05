Casablanca: en images, la nouvelle vie du rond-point Bachkou après son réaménagement

Consistant en l’élargissement des voies, la définition d’un nouveau tracé et l’aménagement d’espaces verts, la mise à niveau de l’intersection de Bachkou, zone névralgique de Casablanca, a été réalisée en un temps record. Il a en effet fallu moins d’un mois pour transfigurer cet immense rond-point, grâce à la mobilisation de dizaines d’employés et de cadres des parties impliquées (sociétés de BTP et Lydec), qui ont travaillé nuit et jour en réussissant la gageure de ne pas perturber outre mesure les flux de circulation dans cette partie de la ville.

C’est ce dont se félicitent les membres du Conseil communal de Casablanca, dont Abdessadek Morchid, président du conseil d’arrondissement de Maârif et porte-parole du bureau de la commune de Casablanca. «Nous remercions monsieur le wali qui a veillé personnellement sur la réalisation de ce projet», déclare l’élu casablancais dans un échange avec Le360.

Très fréquenté par les automobilistes, ce rond-point est l’une des principales portes d’entrée de Casablanca à partir de l’autoroute urbaine, menant vers le centre-ville via le Boulevard Abdelmoumen et le boulevard Ghandi. Il assure également la jonction entre plusieurs grandes artères de la ville, notamment le boulevard de La Mecque, le boulevard Hachmi El Filali (ex-Taddart) et le boulevard Modibo Keïta.

Lire aussi : Driss Benhima: «Mhidia est comme un athlète de haut niveau»

D’ailleurs, à la mise en ligne de cet article, le chantier est encore ouvert au niveau du boulevard Hachmi El Filali, se limitant toutefois à des travaux d’asphaltage.

La mise à niveau du rond-point Bachkou s’inscrit dans le cadre d’un projet global de réaménagement de nombre d’axes routiers de la ville, mobilisant une enveloppe budgétaire avoisinant les 90 millions de dirhams et supervisé par Mohamed Mhidia, wali de la région de Casablanca-Settat et gouverneur de la préfecture de Casablanca.

Le rond-point Bachkou après son réaménagement (Crédit: S. Bouchrit/Le360).