Port de Casablanca: les poids lourds désormais interdits d’accès au centre-ville

À partir du 26 avril 2024, les poids lourds en provenance et à destination du port de Casablanca sont interdits d'accès au centre-ville.

Les autorités de la ville de Casablanca ont pris deux décisions majeures qui vont révolutionner la circulation sur les axes desservant le port de la ville. La première concerne les poids lourds en provenance et à destination du port. Ce dernier va devoir assurer un fonctionnement continu, 7J/7 et 24H/24, une mesure actée par une décision préfectorale émanant du gouverneur de la Préfecture d’arrondissement Casa Anfa, Aziz Dadas.

Le document, dont Le360 détient une copie, interdit également aux camions concernés par les opérations d’import-export d’accéder aux portes 1,2,3,4,5 du port de Casablanca. Ils sont autorisés à utiliser uniquement la porte 6 connectée directement à la nouvelle route maritime, inaugurée récemment, reliant le port à la desserte nord de l’autoroute urbaine au niveau de la zone logistique de Zenata.

Ces deux mesures, qui entrent en vigueur avec effet immédiat, font suite à la réunion tenue le 24 avril dernier sous la présidence du wali de la région Mohamed Mhidia, en présence des différentes parties prenantes (administrations, responsables sécuritaires, professionnels, etc.), et consacrée à l’examen des problèmes et insuffisances que connaît le port de Casablanca.

Par ailleurs, dans une lettre adressée aux différents acteurs impliqués dans l’écosystème du port de Casablanca, datée du 25 avril 2024, l’Agence nationale des ports (ANP) a souligné la nécessité «d’adopter un travail continu, garantissant un service opérationnel 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 tel qu’il a été institué par le décret n°2-15-304 du 07/03/2016».

Et d’ajouter: «Cette organisation du travail revêt une importance capitale pour accroître la productivité portuaire et réduire les délais de traitement des marchandises et des navires.»

Pour l’Autorité portuaire marocaine, «il est essentiel de veiller à assurer le travail continu et sensibiliser les différentes parties prenantes sur l’importance de cette organisation de travail, afin de permettre à l’ensemble des usagers du port de Casablanca d’effectuer leurs opérations d’une façon continue et d’éviter les goulots d’étranglement».