RER de Casablanca: les travaux démarreront fin 2024, promet Nabila Rmili

S’exprimant devant les élus locaux de Casablanca, Nabila Rmili a révélé avoir effectué, il y a quelques semaines, un voyage par train sous forme de visite de terrain en compagnie du wali Mohamed Mhidia pour définir le parcours du RER entre la ville de Benslimane et l’aéroport Mohammed V.

«Nous avons défini le parcours de ce projet qui permettra la création de six nouvelles stations à Bernoussi, Aïn Sebaâ, Mers Sultan et Hay Hassani», a précisé la maire de Casablanca qui a promis le démarrage des travaux à la fin de cette année. En attendant, ajoute la maire, les études sont en train d’être finalisées.

Dans de précédentes déclarations, Nabila Rmili avait expliqué que le projet du RER allait contribuer à fluidifier la mobilité aux environs de Casablanca et dans les préfectures avoisinantes, l’un des grands objectifs les plus pressants étant d’établir une liaison ferroviaire entre Mohammedia, Nouaceur et Mediouna.

Le RER est un projet porté par le conseil de la région de Casablanca-Settat et l’Office national des chemins de fer (ONCF).