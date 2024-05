Un chantier colossal: comment Casablanca se prépare pour être au rendez-vous du Mondial 2030

Casablanca est à pied d’œuvre pour se préparer à abriter, avec six autres villes du Royaume, le grand rendez-vous footballistique mondial qui se tiendra au Maroc en 2030 aux côtés de l’Espagne et du Portugal. Développement et extension des moyens de transport, des infrastructures sportives et urbaines… la capitale économique du pays est en train de devenir un chantier à ciel ouvert, ont indiqué des intervenants lors d’une conférence-débat intitulée «Casablanca: Horizon 2030», organisée par La Vie Eco, jeudi soir à Casablanca.

Ainsi, au volet de la mobilité, les projets lancés ont permis à la métropole d’atteindre environ un million de voyageurs transportés par jour, l’objectif étant d’atteindre le nombre de deux millions, indique Nabila Rmili, présidente du Conseil de la ville de Casablanca.

Cette réalisation est due, explique-t-elle, aux différents moyens de transport public, dont les 700 bus, les deux lignes de tram actuellement en activité, les deux lignes de bus à haut niveau de service (BHNS) qui ont atteint un million d’usagers en 50 jours seulement après leur mise en service.

En plus du développement du réseau de tram, avec notamment la mise en service imminente de deux autres lignes, la mobilité sera développée à Casablanca et sa région par la mise en place d’un RER (Réseau Express Régional). Devant relier Benslimane à Nouaceur, ce réseau de train sera prêt dans quatre ans, selon la maire de Casablanca.

Aussi, deux lignes de trains régionaux sont programmées pour relier Rabat à Settat et El Jadida-Jorf Lasfar.

Une nouvelle gare ferroviaire à grandes dimensions

Parallèlement, une nouvelle gare sera construite à Casablanca Sud. Promettant d’être un «véritable hub» à grandes dimensions, cette nouvelle infrastructure ferroviaire accueillera à la fois les trams, le RER, les trains TGV et les trains régionaux, indique Abdellatif Maâzouz, président du Conseil régional de Casablanca-Settat.

Pour interconnecter tous ces moyens de transport, un système d’interopérabilité devra bientôt être appliqué avec la mise en place d’un seul ticket, ce point figurant à l’ordre du jour de la session de mai du conseil de la ville, fait savoir Nabila Rmili.

Cette billettique interopérable devra servir l’intermodalité des transports qui commencera avec l’existant et sera élargie aux autres moyens de transport qui seront mis en place prochainement, indique Abdellatif Maâzouz, révélant qu’une plateforme (application) de mobilité sera mise en place début 2025. Le ferroviaire (train et tram) devra être l’épine dorsale de cette intermodalité, note-t-il.

Parmi les autres chantiers en cours à Casablanca, figurent notamment la création d’espaces verts, l’animation culturelle de la ville, le projet d’aquarium de Casablanca en partenariat avec la CDG, le déplacement des marchés de gros hors la ville, avec la mise en place d’une plateforme agroalimentaire, la nouvelle autoroute continentale Casa-Rabat, l’ouverture prochaine du zoo de Aïn Sebaâ et du grand théâtre de Casablanca.

Le grand stade de Casablanca aux meilleures normes

Intervenant lors de cette rencontre, le président-directeur général de Royal Air Maroc (RAM), Abdelhamid Addou, a rappelé l’objectif de la compagnie qui porte sur le doublement de sa flotte de la RAM pour atteindre 130 avions, l’augmentation de la capacité d’accueil de l’aéroport Mohammed V, avec l’ajout d’un nouveau terminal et l’amélioration des infrastructures, ainsi que le renforcement des liaisons aériennes internationales depuis Casablanca.

De son côté, le président du directoire de la Société nationale de réalisation et gestion des stades (Sonarges), Youssef Belqasmi, a indiqué que le projet de construction à Benslimane du grand stade de Casablanca sera réalisé à temps, en conformité avec les normes les plus récentes de la FIFA. Avec une capacité d’accueil de 115.000 places, ce stade sera en mesure d’accueillir les plus grands événements sportifs, souligne-t-il.

Il a également indiqué que le complexe sportif Mohammed V de Casablanca sera réhabilité, en conformité avec les normes internationales, en perspective de l’organisation par le Maroc de la CAN 2025.